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OTT पर दस्तक देने वाली है ये मिस्ट्री क्राइम-थ्रिलर, फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स देख चकरा जाएगा सिर

क्राइम-थ्रिलर के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी है. सस्पेंस से लबरेज एक फिल्म अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर धमाका करने को तैयार है. आइए जानते हैं डिजिटल किडनैपिंग और डार्क वेब की खौफनाक दुनिया वाली फिल्म कब और किस ओटीटी पर आएगी.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 26, 2026 6:46 PM IST

OTT पर दस्तक देने वाली है ये मिस्ट्री क्राइम-थ्रिलर, फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स देख चकरा जाएगा सिर
mardaani 3

भारतीय सिनेमा में जब भी निडर महिला पुलिस अधिकारी की बात आती है, तो रानी मुखर्जी का 'शिवानी शिवाजी रॉय' वाला किरदार सबसे पहले याद आता है. 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की तीसरा पार्ट ने इस साल की शुरुआत में ही दर्शकों के दिमाग के ताले खोल दिए थे, अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हों तो इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं आप कब और किस ओटीटी पर इस फिल्म को देख सकते हैं.

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सिनेमाघरों के बाद अब नेटफ्लिक्स पर मचेगा गदर

बीते 30 जनवरी, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई 'मर्दानी 3' को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी सराहना मिली थी. मानव तस्करी और बेगर माफिया जैसे संवेदनशील विषयों को बड़ी ही बेबाकी से दिखाने वाली यह फिल्म अब अपनी रिलीज के ठीक दो महीने बाद, यानी 27 मार्च को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. अगर आप सिनेमाघरों में यह सस्पेंस थ्रिलर मिस कर गए थे, तो अब घर बैठे इसका लुत्फ उठा सकते हैं. साथ ही, इसके पिछले दोनों पार्ट्स भी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हैं.

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डिजिटल किडनैपिंग का खौफनाक चेहरा

इस बार निर्देशक अभिराज मीनावाला ने शिवानी रॉय को एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा किया है जो दिखता ही नहीं है. फिल्म का प्लॉट डिजिटल किडनैपिंग और डार्क वेब के खतरनाक जाल के इर्द-गिर्द बुना गया है. कहानी दिखाती है कि कैसे एक हाई-टेक अपराधी गिरोह मासूम बच्चों को ऑनलाइन निशाना बनाकर उन्हें गायब कर देता है. जब कानून के हाथ तकनीक के सामने छोटे पड़ने लगते हैं, तब शिवानी रॉय अपनी सूझबूझ और अंदाज से इस साइबर माफिया की जड़ें खोद डालती हैं. फिल्म न केवल एक्शन से भरपूर है, बल्कि आज के डिजिटल युग के खतरों के प्रति आगाह भी करती है.

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दमदार स्टारकास्ट और टीम

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ कई बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं. जिशु सेनगुप्ता, अभिषेक बनर्जी और अर्चना पूरन सिंह ने अपने किरदारों से कहानी में जान फूंकी है. वहीं जानकी बोड़ीवाला और मल्लिका प्रसाद ने फिल्म के सस्पेंस को और गहरा बना दिया है.

बॉक्स ऑफिस और आईएमडीबी का रिपोर्ट कार्ड

'मर्दानी 3' ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्मों से टक्कर ली हो, लेकिन इसकी रेटिंग ने साबित कर दिया कि यह कंटेंट के मामले में किंग है. इस फिल्म को IMDb पर 8.7/10 की शानदार रेटिंग मिली है. 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 77-78 करोड़ का कलेक्शन किया. हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज माना गया, लेकिन यह फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले 'मर्दानी' ने 59 करोड़ और 'मर्दानी 2' ने 67 करोड़ का शानदार वर्ल्डवाइड बिजनेस किया था, और दोनों की रेटिंग 7.3 रही थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Mardaani 3 Mardaani 3 On Ott Rani Mukerjee