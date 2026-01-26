ENG हिन्दी
  • Mystic Horror Movie: 124 मिनट की साउथ फिल्म, एक-एक सीन है एकदम खतरनाक और खौफनाक, OTT पर देखें...

Mystic Horror Movie: 124 मिनट की साउथ फिल्म, एक-एक सीन है एकदम खतरनाक और खौफनाक, OTT पर देखें

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बार में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको एकदम हैरान कर देगी. इस फिल्म को आप ओटीटी पर देख सकते हैं. इसकी कहानी में विज्ञान और अंधविश्वास का जबरदस्त मिक्सअप है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 26, 2026 1:20 PM IST

Mystic Horror Movie: 124 मिनट की साउथ फिल्म, एक-एक सीन है एकदम खतरनाक और खौफनाक, OTT पर देखें

भारतीय सिनेमा में इन दिनों 'माइथोलॉजिकल थ्रिलर' और 'सुपरनैचुरल कहानियों' का बोलबाला है. दर्शक अब पर्दे पर केवल रोमांस नहीं, बल्कि विज्ञान और रहस्य को भी देखना चाहते हैं. इसी लिस्ट में साल 2025 की चर्चित फिल्म अब छोटे पर्दे यानी ओटीटी पर अपना खौफ फैला रही है. अगर आप रोमांच और रहस्य के शौकीन हैं, तो आदि साई कुमार की यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं इस फिल्म की दिलचस्प कहानी के बारे में.

OTT पर 'शम्भाला' का धमाका

हम बात कर रहें हैं शम्भाला फिल्म की. तेलुगू बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाने के बाद, 'शम्भाला' ने अब डिजिटल दुनिया में कदम रख दिया है. इस फिल्म के डिजिटल राइट्स मशहूर लोकल ओटीटी प्लेटफॉर्म Aha ने खरीदे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो 'Aha' ने करीब 5 करोड़ में इसके ओटीटी राइट्स हासिल किए हैं, जबकि 2 करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स बेचे गए हैं. यह फिल्म अब 'Aha Gold' पर स्ट्रीम हो रही है, जहां दर्शक इसे घर बैठे देख सकते हैं. 'शम्भाला' की सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर कहानी में दम हो, तो फिल्म बड़े बजट की मोहताज नहीं होती है. फिल्म को बनाने में महज 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. अपनी अनोखी कहानी के दम पर फिल्म ने वर्ल्डवाइड 20 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. बजट से दोगुनी कमाई और शानदार ओटीटी डील के चलते यह फिल्म साल 2025-26 की सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. खास बात यह है कि इसके हिंदी ट्रेलर को 'कांतारा' फेम ऋषभ शेट्टी ने लॉन्च किया था, जिससे फिल्म को साउथ भारत में भी काफी चर्चा मिली.

क्या है 'शम्भाला' की खौफनाक कहानी?

फिल्म की कहानी 1980 के दशक के एक सुदूर गांव पर आधारित है. कहानी तब शुरू होती है जब आसमान से एक विशाल और रहस्यमयी चट्टान इस गांव में गिरती है. इसके बाद गांव की शांति किसी अभिशाप में बदल जाती है. गांव में अचानक लोग गायब होने लगते हैं और रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. ग्रामीण इसे दैवीय प्रकोप या पुरानी शक्तियों का कोप मान लेते हैं. इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए एंट्री होती है जियो-साइंटिस्ट विक्रम (आदि साई कुमार) की. विक्रम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहता है, लेकिन जैसे-जैसे वह गहराई में उतरता है, उसका सामना ऐसी अलौकिक शक्तियों से होता है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

