Venkatesh स्टारर Narappa ने किया OTT का रुख, मेकर्स ने बताई रिलीज डेट

Narappa release date: साउथ सुपरस्टार वेंकटेश (Venkatesh) की अपकमिंग फिल्म नरप्पा (Narappa) की रिलीज डेट का इंतजार दर्शकों के बीच काफी लम्बे समय से हो रहा है। नरप्पा की रिलीज कोरोना वायरस की वजह से अटक गई थी, जिसका ऐलान मेकर्स ने कुछ देर पहले ही किया है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के साथ साफ कर दिया है कि यह सिनेमाघरों की जगह सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी। नरप्पा के मेकर्स ने कुछ देर पहले ही वेंकटेश के फैंस को बताया है कि उनकी फिल्म 20 जुलाई के दिन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। Also Read - वेंकटेश स्टारर 'नरप्पा' की रिलीज डेट भी बढ़ी आगे, कोरोना के चलते मेकर्स ने लिया फैसला

फिल्म के मेकर्स ने कुछ देर पहले ही नरप्पा का नया पोस्ट रिलीज किया है, जिसमें वेकटेश सधे हुए अंदाज में देखते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर पर लिखा है कि यह 20 जुलाई के दिन दर्शकों के सामने होगी।

#Narappa =

entry like a king ?

fight like a warrior ?

win like a champion ?

and, leave like a legend ?

Meet #NarappaOnPrime, July 20.@VenkyMama #Priyamani @KarthikRathnam3 #SrikanthAddala #ManiSharma @SureshProdns @theVcreations pic.twitter.com/JTGj1qOXmX

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) July 12, 2021