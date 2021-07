Bahubali: Before the Beginning में हुई Rajinikanth की हीरोइन की एंट्री, शिवगामी Wamiqa Gabbi के साथ मिलकर चलाएंगी जादू! फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली (Baahubali) के प्रीक्वल बाहुबली बिफॉर द बिगनिंग (Bahubali: Before the Beginning) की कास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है।