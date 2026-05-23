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Netflix ने रिलीज किया 'धुरंधर’ का रॉ एंड अनकट वर्जन, दिखाए ऐसे शॉकिंग सीन्स कि उड़ जाएंगे होश

रणवीर सिंह और आदित्य धर की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनसेंसर्ड वर्जन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है. नए सीन्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और बिहाइंड-द-सीन्स के साथ आया यह दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 23, 2026 1:32 PM IST
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'धुरंधर’ का रॉ एंड अनकट वर्जन

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और कल्ट डायरेक्टर आदित्य धर की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है. उनकी सुपरहिट स्पाई-एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' अपने बिल्कुल नए अवतार 'रॉ एंड अनकट' वर्जन को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. मेकर्स ने इस अनसेंसर्ड और एक्सटेंडेड वर्जन को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया है. इस नए एडिशन में कई ऐसे सीन्स और एक्स्ट्रा कंटेंट जोड़े गए हैं, जो थिएटर्स में रिलीज के वक्त काट दिए गए थे. सोशल मीडिया पर फैंस इसे पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस और पैसा वसूल एक्सपीरियंस बता रहे हैं.

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बेहतर समझ आएगी कहानी

अक्सर फिल्मों के थिएट्रिकल कट में समय की पाबंदी के कारण कई महत्वपूर्ण सीन्स को हटा दिया जाता है, जिससे कभी-कभी कहानी अधूरी सी लगती है. लेकिन नेटफ्लिक्स पर आए 'धुरंधर 2' के अपडेटेड वर्जन में निर्देशक आदित्य धर ने कहानी को ज्यादा गहराई देने की कोशिश की है. जो सीन्स पहले बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे, उन्हें अब विस्तार से दिखाया गया है.

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खासकर, मुख्य किरदारों के बैकग्राउंड, उनके शुरुआती जीवन और उनके फैसलों के पीछे की असली वजहों को इस बार बारीकी से समझाया गया है. इन नए हिस्सों की वजह से दर्शकों को कहानी के उतार-चढ़ाव और किरदारों का दर्द ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा है, यही वजह है कि पुरानी ऑडियंस भी इसे दोबारा देख रही है.

मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ये नए सीन्स सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट को मजबूती देने के लिए जोड़े गए हैं. सबसे बड़ा फायदा रणवीर सिंह के किरदार को हुआ है. पहले जहां उनका रोल सिर्फ एक एक्शन-पैक्ड सीक्रेट एजेंट का किरदार था, वहीं अब इस 'रॉ' वर्जन में उनके डर, तनाव, संघर्ष और भावनाओं को खुलकर परदे पर उतारा गया है. दर्शक अब उनके किरदार से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और रणवीर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है.

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मेकिंग प्रोसेस का डबल डोज

इस बार केवल कहानी के साथ फिल्म की टेक्निकल और विजुअल क्वालिटी को भी हाई-लेवल पर अपग्रेड किया गया है. फिल्म के कलर्स को ज्यादा शार्प, डार्क और सिनेमैटिक बनाया गया है, जिससे हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस अब और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाले लगते हैं. एडिटिंग और कैमरा वर्क में किए गए सुधारों की वजह से घर बैठे टीवी या मोबाइल पर भी दर्शकों को सिनेमाघर जैसा ग्रैंड फील मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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