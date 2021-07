Baahubali: Before the Beginning पर 200 करोड़ रुपये होंगे खर्च, Netflix ने बनाया नया प्लान

Netflix to spent 200 cr on Baahubali: Before the Beginning: डायरेक्टर एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की बाहुबली सीरीज (Bahubali Series) भारतीय सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म सीरीज है, जिसने दुनियाभर में दमदार आंकड़े दर्ज कराए थे। इस सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करने में कामयाब रही थीं। बाहुबली सीरीज की बम्पर सफलता के बाद ही नेटफ्लिक्स (Netflix) ने आनंद नीलकंठन की किताब बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग (Baahubali: Before the Beginning) पर आधारित एक सीरीज बनाने की घोषणा की थी। इस सीरीज में माहिष्मति साम्राज्य स्थापित होने से पहले की कहानी दिखाई जाएगी। Also Read - Exclusive: Baahubali: Before the Beginning में होगी भल्लादेव की एंट्री? Rana Daggubati ने पहली बार दिया जवाब

नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का ऐलान काफी समय पहले हुआ था लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। नेटफ्लिक्स ने बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग सीरीज को लेकर नया प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने शो के लिए 200 करोड़ रुपये देने के साथ-साथ इसके डायरेक्टर्स को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है।

बॉलीवुड हंगामा में छपी एक खबर के मुताबिक कुणाल देशमुख और ऋभु देशगुप्ता अब बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग का डायरेक्शन करेंगे। इससे पहले नेटफ्लिक्स ने यह जिम्मेदारी प्रवीण और देवकट्टा को दी थी। इन दोनों ने सीरीज का 30 प्रतिशत हिस्सा शूट कर लिया था।

खबरों की मानें तो इन दोनों ने सीरीज का शूट किया गया हिस्सा जब नेटफ्लिक्स को दिखाया तो उन्हें बहुत खुशी नहीं हुई। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने सीरीज को नए सिरे से बनाने का फैसला कर लिया। नेटफ्लिक्स एक इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके शोज का एक खास स्तर होता है। बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग का शूट उस स्तर को मैच नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद मेकर्स ने कुणाल और ऋभु को डायरेक्ट की गद्दी पर बैठाने का फैसला लिया है। टीम ने बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग का प्री-प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी।