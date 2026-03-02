ENG हिन्दी
'एस्पिरेंट्स' के नए सीजन में शुरू होगा असली इम्तिहान, करियर और प्यार की होगी कहानी, जानें कब आएगी सीरीज?

UPSC की कहानी को पर्दे पर दिखाने वाली सीरीज 'एस्पिरेंट्स' का तीसरा सीजन जल्द ही दस्तक देने वाला है. मेकर्स ने शो के नए सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है. जिसके बाद फैंस बेहद खुश हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 2, 2026 3:23 PM IST

aspirants

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तंग गलियों से लेकर डीएम की आलीशान कुर्सी तक का सफर, संघर्ष की वो दास्तां जिसे हर यूपीएससी उम्मीदवार अपनी कहानी मानता है, एक बार फिर पर्दे पर लौटने को तैयार है. जी हां, TVF की सबसे चर्चित वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' (Aspirants) अपने तीसरे धमाके के साथ वापसी कर रही है. इस बार मुकाबला सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि उन उलझे हुए रिश्तों से है जो कामयाबी की राह में अक्सर पीछे छूट जाते हैं. आइए जानते हैं 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' की रिलीज डेट, नई कहानी और संदीप भैया के उस वार के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है.

कब रिलीज होगी ये सीरीज

अमेजन प्राइम वीडियो ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए शो के नए सीजन का आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया है. मेकर्स ने साफ कर दिया है कि 13 मार्च से ओल्ड राजेंद्र नगर की यादें फिर ताजा होने वाली हैं. पोस्टर के साथ कैप्शन ने ही कहानी की गंभीरता को बयां कर दिया "तैयारी सिर्फ करियर की नहीं बल्कि रिश्तों की भी होती है" यानी इस बार अभिलाष, गुरी और एसके की दोस्ती के बीच भावनाओं का एक नया एग्जाम होने वाला है.

क्या होगी कहानी?

सीजन 3 की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी डबल टाइमलाइन होने वाली है. एक तरफ हम देखेंगे कि कैसे अभिलाष अपनी प्रेजेंट में होने वाले चैलेंज से निपट रहा है, वहीं दूसरी तरफ संदीप भैया (सन्नी हिंदुजा) की वापसी ने कहानी में आग लगा दी है. संदीप भैया के गंभीर आरोपों ने अभिलाष की इमेज और करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोचिंग की मस्ती, ग्रुप डिस्कशन और घर से दूर रहने का दर्द तो दिखेगा ही, लेकिन इस बार हार्टब्रेक और असफलता के जख्म पहले से ज्यादा गहरे नजर आएंगे.

इस सीजन के कास्ट

इस सीजन में दीपेश सुमित्रा जगदीश के निर्देशन में पुरानी पलटन फिर से एक साथ आ रही है. इसमें नवीन कस्तुरिया (अभिलाष), शिवांकित सिंह परिहार (गुरी), अभिलाष थपलियाल (एसके) और सबकी जान सन्नी हिंदुजा (संदीप भैया) नजर आने वाले हैं. वहीं इस बार जतिन गोस्वामी की सीरीज में एंट्री हुई है, जो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं. नमिता दुबे और टेंगम सेलिन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगी.

क्यों खास है 'एस्पिरेंट्स' का तीसरा चैप्टर?

साल 2021 में जब पहला सीजन आया, तो इसने यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अनकही दुनिया को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया. साल 2023 के दूसरे सीजन ने सफलता के बाद के उतार-चढ़ाव दिखाए. अब सीजन 3 उस मोड़ पर है जहां करियर तो बन गया, लेकिन क्या इंसान जीत पाया? यह सीरीज केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे बार-बार फेल होने के बाद भी एक एस्पिरेंट हार नहीं मानता, और कैसे उसकी हिम्मत उसे दूसरों से अलग बनाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
