सीरियल किलर की कहानी और जबरदस्त सस्पेंस से लबरेज है ये नई-नवेली वेब सीरीज, पहली फुर्सत में इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर कहानियों के शौकीन हैं, तो इस आपके लिए ओटीटी पर कुछ बेहद रोमांचक सीरीज ने दस्तक दिया है. हर शुक्रवार की तरह इस बार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई नई कहानियों ने दस्तक दी, लेकिन एक सीरियल किलर थ्रिलर ने आते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 6 एपिसोड्स की यह मिनी-सीरीज अंत तक आपको अपनी कुर्सी से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है. जब आप इस सीरीज को देखने बैठ जाएंगे तो लास्ट तक आपकी नजर स्क्रीन से नहीं हटेगी. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित की नई वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' (Mrs Deshpande) की. यह सीरीज हाल ही में जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज हुई है.
क्या है सीरीज की कहानी?
कहानी की शुरुआत एक बॉलीवुड एक्टर की रहस्यमय हत्या से होती है. कातिल ने जिस बेरहमी से गला घोंटकर इस वारदात को अंजाम दिया, वह पुलिस के होश उड़ा देता है. जांच में पता चलता है कि यह तरीका हूबहू 25 साल पहले के उस खूंखार सीरियल किलर से मिलता है, जो फिलहाल हैदराबाद की जेल में अपनी सजा काट रहा है. जब शहर में एक के बाद एक 'कॉपीकैट किलर' लाशें बिछाने लगता है और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, तब प्रशासन एक फैसला लेता है. असली हत्यारे तक पहुंचने के लिए उसी पुराने सीरियल किलर की मदद ली जाती है. इस सफर में इतने 'ट्विस्ट एंड टर्न्स' आते हैं कि दर्शक दंग रह जाते हैं. सीरीज का असली सस्पेंस आखिरी एपिसोड के अंतिम कुछ मिनटों में जाकर खुलता है.
IMDb रेटिंग और दर्शकों का रिस्पॉन्स
रिलीज के महज दो दिनों के भीतर ही 'मिसेज देशपांडे' ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी है. IMDb पर इसे 5.9/10 की रेटिंग मिली है, जो इसे एक 'वर्थ वाच' थ्रिलर बनाती है. माधुरी दीक्षित का एक गंभीर और रहस्यमय अवतार फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. यह सीरीज जिस मोड़ पर खत्म होती है, उसने साफ समझ में आता है कि कहानी अभी अधूरी है. अगर आप मर्डर मिस्ट्री और पेचीदा क्राइम स्टोरीज के फैन हैं, तो 'मिसेज देशपांडे' को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. इसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
