कमजोर दिलवाले ना देखें! न कोई भूत, न कोई साया, फिर भी उड़ा देगी नींद ये फिल्म, IMDb से मिली धांसू रेटिंग

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकिन हैं तो हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. इस फिल्म का क्लाईमैक्स देखकर आप एकदम डर जाएंगे. फिल्म को देखते समय आप अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा सकेंगे.

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकिन हैं और मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म पसंद करते हैं, तो इस वीकेंड के लिए जियो हॉटस्टार पर एक मास्टरपीस फिल्म आपका इंतजार कर रहा है. हम बात कर रहे हैं साल 2025 की सबसे चर्चित अमेरिकन हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'वेपेन्स' (Weapons) की. यह फिल्म सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि आपको उस काले अंधेरे में ले जाती है जहां से वापसी का रास्ता ढूंढना मुश्किल है. आइए जानते हैं क्यों यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए.

कहानी की शुरुआत

फिल्म की कहानी में एक साधारण से स्कूल की क्लास में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटती है जो पूरे शहर को हिला कर रख देती है. रात के ठीक 2 बजकर 17 मिनट पर, एक ही क्लास के 17 बच्चे अपने-अपने घरों से अचानक गायब हो जाते हैं. पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा, एलेक्स, पीछे छूट जाता है. शक की सुई क्लास टीचर पर घूमती है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला किसी आपराधिक साजिश से कहीं ज्यादा गहरा और भयानक निकलता है. यह कोई साधारण किडनैपिंग केस नहीं है. कहानी की परतें खुलते ही सामने आता है ब्लैक मैजिक का वो खौफनाक चेहरा, जो रूह कंपा देने के लिए काफी है.

डायरेक्टर जैक क्रेगर ने इस फिल्म को हकीकत के जितना करीब हो सके, उतना रखने की कोशिश की है. फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर 170 बच्चों की मौजूदगी थी. इतने बच्चों को संभालने और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष बाल श्रम कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए थे. 2 घंटे 8 मिनट का यह फिल्म आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा. 'वेपेन्स' फिल्म सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आई है.

फिल्म को मिले इतने अवॉर्ड्स

फिल्म की लीड एक्ट्रेस एमी मैडिगन को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ऑस्कर (सपोर्टिंग रोल) के लिए नॉमिनेट किया गया था. फिल्म ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कुल 58 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. IMDb पर इसे 7.4 की दमदार रेटिंग मिली है, जबकि रॉटेन टमेटोज पर इसे 93% का फ्रेश स्कोर मिला है.

कास्ट और भारत में प्रदर्शन

जूलिया गार्नर, एल्डन एहरेनरिच और कैरी क्रिस्टोफर जैसे मंझे हुए कलाकारों वाली यह फिल्म भारत में 8 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी. हालांकि यह एक विदेशी फिल्म थी, फिर भी अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का क्लाइमेक्स इतना हैरान करने वाला और डरावना है कि यह आपको कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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