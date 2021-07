Bhuj: The Pride Of India के लिए Nora Fatehi ने बहाया है असली खून, शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस की दिलेरी का किस्सा पढ़ 56 इंची होगा फैंस का सीना

इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक भुज अगले महीने 12 अगस्त को रिलीज होने वाली है। 'भुज' एक वॉर ड्रामा फिल्म है जो कि पाकिस्तान के साथ हुए 1971 के युद्ध पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आ रही एक खबर फैंस को और भी एक्साइटेड कर सकती है। क्या आपको पता है कि फिल्म के लिए नोरा फतेही ने असली खून बहाया है। चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं..

दरअसल एक एक्शन सीन शूट करते वक्त ओर फतेही को असली चोट लगी और उनके माथे से खून बहने लगा। इस वाकये को याद करते हुए नोरा ने बताया, 'हम एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। डायरेक्टर एक ही टेक में सीन शूट करने चाहते थे। इसलिए हमने इस सीन के लिए काफी रिहर्सल की। इस दौरान मेरे को स्टार को मेरे चेहरे पर बंदूक रखनी थी और मुझे उसे झटके से हटाना था। रिहर्सल के दौरान सब सही रहा। जब हमने असली टेक लेना शुरू किया तो एक्टर ने गलती से मेरे चेरे पर बंदूक फेंक दी जो कि वजनी थी और ऐसे में मेरे सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा।' एबीपी न्यूज की एक खबर के मुताबिक, इसके बाद जो खून और चोट वीएफएक्स के जरिए दिखानी थी। मेकर्स ने असली चोट से ही पूरा सीन बयान कर दिया।

बात करें फिल्म 'भुज' की तो इसमें अजय देवगन (Ajay Devgn) लीड रोल में हैं और उनका साथ देने के लिए फिल्म में संजय दत्त, नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे स्टार्स हैं। फिल्म में अजय देवगन स्क्वॉड्रन लीडर विजय कार्णिक की भूमिका में नजर आएंगे। साल 1971 में जब भारत-पाक में जंग हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर 14 दिन में करीब 35 बार हमला किया था। इम हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 92 बमों और 22 रॉकेट के हमलों से एयरबेस को तबाह कर दिया था। इसी एयरबेस के कमांडर स्क्वॉड्रन लीडर विजय कार्णिक थे। देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म 13 अगस्त को ओटीटी प्लैटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। देखिए ट्रेलर.....