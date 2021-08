Nysa reviews Bhuj The Pride of India: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) की नई फिल्म भुज: द प्राइड इंडिया (Bhuj: The Pride of India) कुछ ही देर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है क्योंकि इसके ट्रेलर में देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर डाली गई थी। 15 अगस्त के आसपास ऐसी फिल्में दर्शक काफी पसंद करते हैं, जिस कारण इसको लेकर सभी उत्साहित हैं। Also Read - Bhuj: The Pride Of India First Review: केवल 20 मिनट की फिल्म देखकर ही भौचक्के रह गए कोमल नाहटा, देखें ट्वीट

अजय देवगन ने बीती रात भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो सभी को यह फिल्म काफी पसंद आई है। फिल्म पत्रकारों ने इसे परफेक्ट फिल्म कहा है।

फिल्म पत्रकारों के साथ-साथ अजय देवगन के परिवार ने भी हाल में ही भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया का लुत्फ उठाया है। अजय देवगन ने बताया है कि उनके परिवार को भुज अच्छी लगी है। अजय के अनुसार, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मेरी फिल्म पसंद आएगी। न्यासा अपने विचार खुलकर शेयर करती है। उसे मेरी ज्यादातर फिल्में पसंद नहीं आती हैं लेकिन उसे भुज पसंद आयी है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को मेरी कोई तो फिल्म पसंद आई। उसने कहा कि यह फिल्म काफी सेंसिबल है और सीधे अपनी बात रखती है। उसे नहीं लगता है कि फिल्म में एक भी सीन एक्स्ट्रा है।'

'मेरे बच्चे बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, जिनमें गाने नहीं होते हैं। हमारी फिल्म में भी कोई गाना नहीं है, जिस कारण भी उन्हें यह पसंद आई है।'

अजय देवगन की भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जिस कारण ट्विटर पर सुबह से ही इसकीर बातें हो रही हैं। भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे कलाकार दिखाई देंगे।