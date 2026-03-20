ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • O Romeo OTT Release Date: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर आने वाली है 'ओ रोमियो', जानें कब और क...

O Romeo OTT Release Date: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर आने वाली है 'ओ रोमियो', जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

O Romeo OTT Release Date Out: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को बड़े पर्दे पर पसंद किया गया था. अब इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 20, 2026 9:44 PM IST

O Romeo OTT Release Date: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर आने वाली है 'ओ रोमियो', जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ओटीटी पर इस डेट को आएगी.

बॉलीवुड स्टार्स शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) 13 फरवरी को सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म में शाहिद कपूर ने एक बार फिर विशाल भारद्वाज के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी ने मिलकर लोगों का मनोरंजन किया था. फिल्म के लीड एक्टर शाहिद कपूर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता था. सिनेमाघरों के बाद अब फिल्म 'ओ रोमियो' ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. इसके बाद शाहिद कपूर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब से ओटीटी पर देख सकते हैं.

Also Read
O Romeo Box Office: रिलीज के 28वें दिन Shahid Kapoor की फिल्म फिर भरी हुंकार, बॉक्स ऑफिस पर छापे इतने नोट

फिल्म 'ओ रोमियो' इस डेट को ओटीटी पर देगी दस्तक

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर बताया जा रहा है कि इसे 27 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा. इस फिल्म को लोग पे-पर-व्यू देख सकते हैं. यानी इस फिल्म को रेंट पर लेकर देखा जा सकेगा. वहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए फिल्म 'ओ रोमियो' को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में उपलब्ध कराया जा सकता है. इस तरह से शाहिद कपूर की फिल्म को रेंट पर मार्च में देख सकते हैं तो बिना रेंट के अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा. फिल्म 'ओ रोमियो' की कास्ट की बात करें तो इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी भी नजर आए हैं.

Also Read
O Romeo Box Office: घिसट-घिसटकर भी इस आंकड़े को छू नहीं बन पाएगी Shahid Kapoor की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई दुर्गति

फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर हुआ विवाद

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी पर नजर डालें तो इस गैंगस्टर ड्रामा में एक्टर के किरदार ने ध्यान खींचा है. गैंगस्टर के रोल में नजर आए शाहिद कपूर को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी क्राइम की दुनिया बदल जाती है. इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है. बताते चलें कि शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज से पहले काफी विवाद हुआ था. दरअसल, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने मेकर्स पर आरोप लगाया था कि उनके पिता की छवि को गलत तरह से दिखाया गया है. फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी और मेकर्स पर 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी. हालांकि, सनोबर शेख के आरोपों का कोई असर नहीं हुआ और फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर आने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
O Romeo Box Office: 'धुरंधर 2' के रिलीज से पहले औंधे मुंह गिरी Shahid Kapoor की फिल्म, बजट बटोरने में भी निकले दम

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News O Romeo Shahid Kapoor