Obsession OTT Release: इस ओटीटी पर रिलीज हो रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म 'Obsession', नोट कर लें डेट

अगर आप भी हॉरर और सस्पेंस फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तहस-नहस करने वाली अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' (Obsession) अब घर बैठे आपके कमरों में खौफ पैदा करने आ रही है. करीब 8 करोड़ रुपये से भी कम के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी ऐतिहासिक कमाई की है कि बड़े-बड़े मेकर्स के पसीने छूट गए.
क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शकों तक, हर किसी ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है. जो फैंस इस फिल्म का खौफ थिएटर्स में देखने से चूक गए थे, वे लंबे समय से इसकी ओटीटी और डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे थे. अब उनका यह इंतजार खत्म होने जा रहा है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी 'फोकस फीचर्स' ने 'ऑब्सेशन' को पहले 2 जून को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उतारने का फैसला कर लिया था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी. हर वीकेंड पर फिल्म की कमाई और ज्यादा बढ़ती जा रही थी. इसी वजह से 31 मई को मेकर्स ने ऐन मौके पर इसकी डिजिटल रिलीज को टाल दिया था. यह फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एक्विजिशन फिल्मों में शामिल हो चुकी है.
अब फिल्म की नई डिजिटल रिलीज डेट सामने आ चुकी है. 30 जून से यह फिल्म डिजिटल रूप से खरीदने और किराए पर लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो जाएगी. हालांकि, जो लोग इसे किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में स्ट्रीम करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द यह फिल्म Peacock ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मुफ्त स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी.
'ऑब्सेशन' साल 2025-2026 की सबसे चर्चित अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे करी बार्कर ने खुद लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया है. फिल्म की कहानी 'बेयर' नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है. बेयर को एक दिन बाजार में एक अजीब और सुपरनेचुरल ताकतों वाला खिलौना मिलता है. वह इस खिलौने की मदद से एक ऐसी इच्छा मांग बैठता है, जिससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त निक्की उससे प्यार करने लगे. उसकी यह ख्वाहिश पूरी तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंजाम सामने आते हैं, वह आपके होश उड़ा देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.