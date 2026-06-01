1 मिनट 33 सेकंड का Thukra Ke Mera Pyaar 2 का ट्रेलर रिलीज, ये सीजन लिखेगा इंतकाम की नई कहानी; इस दिन OTT पर देगा दस्तक

Thukra Ke Mera Pyaar 2 Trailer Out: रोमांटिक-थ्रिलर वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है. इस ट्रेलर को दर्शक काफी पसंद कर रहे है. ट्रेलर में धवल ठाकुर कुलदीप का करिदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. अब ये सीजन इंतकाम की नई कहानी लिखने वाला है.

'ठुकरा के मेरा प्यार 2' का ट्रेलर रिलीज

Thukra Ke Mera Pyaar 2 Trailer Out: डायरेक्टर श्रद्धा पासी जयराथ के डायरेक्शन में बनीं संचिता बसु और धवल ठाकुर स्टारर पॉपुलर रोमांटिक-थ्रिलर वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' के पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद अब मेकर्स इसका दूसरा सीजन यानी 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' लेकर आए हैं. मेकर्स ने 1 जून 2026 को इसका ट्रेलर जारी किया है, जिसमें प्यार, राजनीति, बदले और धोखे के साथ सत्ता की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी.

ट्रेलर हुआ रिलीज

यूट्यूब चैनल जियोहॉटस्टार पर 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' के 1 मिनट 33 सेकंड का ट्रेलर वीडियो शेयर किया गया है, जिसे देखकर ही साफ हो गया है कि, इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डार्क, इमोशनल और इंट्रेस्टिंग होने वाली है.

क्या है 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' की कहानी?

1 मिनट 33 सेकंड के ट्रेलर में सीतापुर की कहानी दिखाई गई है, जहां सत्ता हासिल करने की होड़ तेज हो गई है. राजनीतिक, पर्सनल दुश्मनी और पुराने रिश्तों की कड़वाहट कहानी को आगे बढ़ाती है. इसी माहौल में कुलदीप और सानविका एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े है. दोनों के बीच कभी प्यार का रिश्ता देखने को मिलता है तो कभी परिस्थितियां उन्हें अलग रास्ते पर ले जाती हैं. दोनों के बीच के टकराव की कहानी आपको देखने में काफी पसंद आएगी.

वहीं, कुलदीप कुमार के किरदार में वापसी कर रहे एक्टर धवल ठाकुर ने भी अपने किरदार को लेकर काफी खुलासे किए है. उन्होंने बताया कि कुलदीप इस पूरे सीजन में अपने अतीत के बोझ से जूझता है. उसके जीवन में हुई एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया और अब वही गलती उसके वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करती है.

इस दिन आएगी 'ठुकरा के मेरा प्यार 2'

वहीं धवल ने बताया कि ट्रेलर केवल उनके किरदार की कहानी की एक छोटी सी झलक दिखाता है. असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है. इस बार कुलदीप का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण होगा. दर्शक उसके अंदर चल रहे संघर्ष को करीब से महसूस कर पाएंगे. हालांकि इस सीजन का दायरा पहले से काफी बड़ा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत अब भी इसके किरदारों की भावनाएं और उनके रिश्तों की सच्चाई है. यह सीजन 19 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…