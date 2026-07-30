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'लॉक अप 2' में छलका पामेला सेरेना का दर्द, प्यार में मिला दर्द और मंगेतर की बेवफाई ने तोड़ा भरोसा

'लॉक अप 2' के एक टास्क के दौरान पामेला सेरेना ने अपने अतीत का सबसे बड़ा राज खोलते हुए बताया कि सगाई के बाद जब उनका मंगेतर अस्पताल में भर्ती था, तब उन्हें अपने पति के धोखे के बारे में पता चला.

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By: Shreya Pandey | Published: July 30, 2026 9:52 AM IST
'लॉक अप 2' में छलका पामेला सेरेना का दर्द, प्यार में मिला दर्द और मंगेतर की बेवफाई ने तोड़ा भरोसा

'लॉक अप 2' में छलका पामेला सेरेना का दर्द

'लॉक अप सीजन 2' का फिनाले वीक में कंटेस्टेंट्स को अपनी जिंदगी से जुड़े सबसे गहरे और अंधेरे राज दुनिया के सामने उजागर करने पड़े. इस दौरान कई प्रतियोगियों ने अपनी पर्सनल लाइफ के पन्नों को पलटकर सभी को हैरान कर दिया. इसी लिस्ट में जब प्रसिद्ध मॉडल और एक्ट्रेस पामेला सेरेना की बारी आई, तो उनके अतीत के एक ऐसे पन्ने ने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जिसे सुनकर शो के बाकी के सदस्य भी इमोशनल हो गए.

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उस फोन कॉल ने बदल दी जिंदगी

टास्क के दौरान जब इनफॉर्मर अपूर्वा मुखिजा ने सीक्रेट उजागर करने के लिए पामेला सेरेना का नाम लिया, तो पामेला ने खुद को संभालते हुए अपने अतीत के सबसे बड़े दर्दनाक सच से पर्दा उठाया. अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए पामेला ने बताया कि आज से करीब पांच साल पहले वह एक बेहद गंभीर और लंबे रिश्ते में थीं. उनका यह रिश्ता लगभग आठ साल तक चला था और दोनों एक ही तरह की ब्रिटिश-भारतीय से ताल्लुक रखते थे. उनकी सगाई भी पक्की हो चुकी थी और जल्द ही वे दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे. उनके मंगेतर एक सफल और बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्हें काम के सिलसिले में अक्सर विदेश जाना पड़ता था.

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लेकिन जब उनके मंगेतर विदेश से लौटते ही अचानक बीमार पड़ गए. उन्हें पेट में भयानक संक्रमण के चलते तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद बताया कि उनके पेट में खरबूजे के आकार का एक बहुत बड़ा फोड़ा बन चुका है, जिसके फटने से जान का बड़ा खतरा पैदा हो गया था. डॉक्टरों की सलाह पर उनका तुरंत बड़ा ऑपरेशन किया गया.

अस्पताल में सेवा करने के बाद उठाया कड़ा कदम

उस मुश्किल घड़ी को याद करते हुए पामेला ने बताया कि चूंकि उनके परिवार लंदन में रहते थे, इसलिए अस्पताल में उस वक्त मंगेतर की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. उनके मंगेतर का फोन भी पामेला के पास ही था. लेकिन ऑपरेशन के कुछ हफ्तों बाद उनके फोन पर एक अनजान लड़की का फोन आया, जिसने जो खुलासा किया उससे पामेला के पैरों तले जमीन खिसक गई. फोन करने वाली उस लड़की ने दावा किया कि वह पिछले दो साल से उनके मंगेतर के साथ रिश्ते में है और उनके बच्चे की मां बनने वाली है.

इस खुलासे ने पामेला की दुनिया ही उजाड़ दी. उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके मन में आया कि उन्हें तुरंत उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आठ साल का लंबा साथ और अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे उस शख्स को उस हालत में अकेला छोड़ना उन्हें सही नहीं लगा. उन्होंने करीब डेढ़ महीने तक उसकी देखभाल की. जैसे ही वह पूरी तरह ठीक हो गए, पामेला ने अपना सारा सामान समेटा और उस रिश्ते से हमेशा के लिए दूर हो गईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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