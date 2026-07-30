'लॉक अप 2' में छलका पामेला सेरेना का दर्द, प्यार में मिला दर्द और मंगेतर की बेवफाई ने तोड़ा भरोसा

'लॉक अप 2' के एक टास्क के दौरान पामेला सेरेना ने अपने अतीत का सबसे बड़ा राज खोलते हुए बताया कि सगाई के बाद जब उनका मंगेतर अस्पताल में भर्ती था, तब उन्हें अपने पति के धोखे के बारे में पता चला.

'लॉक अप 2' में छलका पामेला सेरेना का दर्द

'लॉक अप सीजन 2' का फिनाले वीक में कंटेस्टेंट्स को अपनी जिंदगी से जुड़े सबसे गहरे और अंधेरे राज दुनिया के सामने उजागर करने पड़े. इस दौरान कई प्रतियोगियों ने अपनी पर्सनल लाइफ के पन्नों को पलटकर सभी को हैरान कर दिया. इसी लिस्ट में जब प्रसिद्ध मॉडल और एक्ट्रेस पामेला सेरेना की बारी आई, तो उनके अतीत के एक ऐसे पन्ने ने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जिसे सुनकर शो के बाकी के सदस्य भी इमोशनल हो गए.

उस फोन कॉल ने बदल दी जिंदगी

टास्क के दौरान जब इनफॉर्मर अपूर्वा मुखिजा ने सीक्रेट उजागर करने के लिए पामेला सेरेना का नाम लिया, तो पामेला ने खुद को संभालते हुए अपने अतीत के सबसे बड़े दर्दनाक सच से पर्दा उठाया. अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए पामेला ने बताया कि आज से करीब पांच साल पहले वह एक बेहद गंभीर और लंबे रिश्ते में थीं. उनका यह रिश्ता लगभग आठ साल तक चला था और दोनों एक ही तरह की ब्रिटिश-भारतीय से ताल्लुक रखते थे. उनकी सगाई भी पक्की हो चुकी थी और जल्द ही वे दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे. उनके मंगेतर एक सफल और बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्हें काम के सिलसिले में अक्सर विदेश जाना पड़ता था.

लेकिन जब उनके मंगेतर विदेश से लौटते ही अचानक बीमार पड़ गए. उन्हें पेट में भयानक संक्रमण के चलते तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद बताया कि उनके पेट में खरबूजे के आकार का एक बहुत बड़ा फोड़ा बन चुका है, जिसके फटने से जान का बड़ा खतरा पैदा हो गया था. डॉक्टरों की सलाह पर उनका तुरंत बड़ा ऑपरेशन किया गया.

Pamela revealed her 2nd secret ? She revealed her boyfriend who she is about to get married was cheating on her for 2 years ?#lockupp2 #lockupp pic.twitter.com/Zk5iBYdjy5 — Kitabi_kidda (@kitabi_kidda) July 29, 2026

अस्पताल में सेवा करने के बाद उठाया कड़ा कदम

उस मुश्किल घड़ी को याद करते हुए पामेला ने बताया कि चूंकि उनके परिवार लंदन में रहते थे, इसलिए अस्पताल में उस वक्त मंगेतर की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. उनके मंगेतर का फोन भी पामेला के पास ही था. लेकिन ऑपरेशन के कुछ हफ्तों बाद उनके फोन पर एक अनजान लड़की का फोन आया, जिसने जो खुलासा किया उससे पामेला के पैरों तले जमीन खिसक गई. फोन करने वाली उस लड़की ने दावा किया कि वह पिछले दो साल से उनके मंगेतर के साथ रिश्ते में है और उनके बच्चे की मां बनने वाली है.

इस खुलासे ने पामेला की दुनिया ही उजाड़ दी. उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके मन में आया कि उन्हें तुरंत उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आठ साल का लंबा साथ और अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे उस शख्स को उस हालत में अकेला छोड़ना उन्हें सही नहीं लगा. उन्होंने करीब डेढ़ महीने तक उसकी देखभाल की. जैसे ही वह पूरी तरह ठीक हो गए, पामेला ने अपना सारा सामान समेटा और उस रिश्ते से हमेशा के लिए दूर हो गईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.