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Panchayat 5 के सेट से वायरल हुईं बीटीएस फोटोज, एक-एक तस्वीर डबल करेगी एक्साइटमेंट लेवल

Panchayat 5 Update: वेब सीरीज 'पंचायत 5' को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. वेब सीरीज से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और लोगों को खुश कर दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 4, 2026 6:49 PM IST
Panchayat 5 के सेट से वायरल हुईं बीटीएस फोटोज, एक-एक तस्वीर डबल करेगी एक्साइटमेंट लेवल

पंचायत सीजन 5 के लिए लोग एक्साइटेड हैं.

प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के अगले सीजन यानी 'पंचायत 5' (Panchayat Season 5) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस वेब सीरीज चार सीजन आ चुके हैं और सभी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इस वेब सीरीज की बेहतरीन कहानी के साथ स्टार्स की शानदार एक्टिंग का डबल डोज मिला है. 'पंचायत 4' जिस मोड़ पर खत्म हुई, वहां से अब वेब सीरीज को देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं. इसी बीच वेब सीरीज के डायरेक्शन टीम से जुड़े हर्ष महेंद्रू ने सोशल मीडिया के जरिए बीटीएस फोटोज शेयर कर लोगों को एक्साइटेड कर दिया है. इसके साथ उन्होंने दिलचस्प कैप्शन लिखा है.

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वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर एक्साइटेड हैं लोग

वेब सीरीज की डायरेक्शन टीम का हिस्सा हर्ष महेंद्रू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वह प्रधान जी, सचिव जी, विकास, प्रहलाद चा के अलावा वेब सीरीज से जुड़े अन्य लोगों के साथ नजर आ रहे हैं. हर्ष महेंद्रू ने इन फोटोज के साथ लिखा है, 'बनराकस की पॉलिटिक्स, क्रांति देवी की स्ट्रेटजी, विकास की लेजेंडरी बातचीत, प्रहलाद जी के इमोशनल पल और प्रधान जी के नखरे. इन सबको कैमरे के पीछे से जीना उनके लिए बड़ा सौभाग्य है. पंचायत सीजन 5 की डायरेक्शन टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है. फुलेरा ने उन्हें धूल, चाय, अफरा-तफरी और ढेर सारी यादें दीं, साथ ही एक ऐसी टीम जो फैमिली की तरह बन गई.' इस तरह से हर्ष महेंद्रू ने वेब सीरीज में काम करने का अपना प्यारा अनुभव शेयर किया है. इस सोशल मीडिया पोस्ट के आने के बाद लोग वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर लोग एक्साइटेड हो गए हैं.

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वेब सीरीज 'पंचायत 5' की कहानी पर टिकीं है निगाहें

वेब सीरीज 'पंचायत 5' का इसी साल यानी 2026 में ऐलान किया गया था. वेब सीरीज के पिछले सीजन यानी 'पंचायत 4' में दिखाया गया था कि फुलेरा में मंजू देवी (नीना गुप्ता) पंचायत का चुनाव हार जाती हैं. वहीं, क्रांति देवी (सुनीता राजवर) चुनाव जीत जाती हैं. अब लोगों की वेब सीरीज 'पंचायत 5' पर निगाहें हैं कि आगे कि क्या होने वाला है. हालांकि, मेकर्स ने वेब सीरीज के सीजन 5 की रिलीज डेट नहीं अनाउंस की है. बताते चलें कि वेब सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मलिक, पंकज झा, चंदन रॉय, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवर, सानविका, अशोक पाठक जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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