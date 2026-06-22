Panchayat एक्टर पंकज झा ने सड़क किनारे खरीदी सब्जी, लोगों ने कहा- 'विधायक की कुर्सी जाने के बाद गरीबी आ गई'

Panchayat Actor Pankaj Jha Photo: वेब सीरीज 'पंचायत' में नजर आने वाले एक्टर पंकज झा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर पर लोग फनी कमेंट कर रहे हैं.

पंचायत फेम विधायक जी सड़क किनारे सब्जी खरीदते नजर आए.

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'पंचायत' (Panchayat) के चार सीजन आ चुके हैं. इन सभी सीजन को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वेब सीरीज के पांचवे सीजन को देखे के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. इस वेब सीरीज में नजर आने वाले सभी स्टार्स ने अपने काम से लोगों के दिल में जगह बनाई है. 'पंचायत' में विधायक जी का रोल करने वाले एक्टर पंकज झा (Pankaj Jha) की एक लेटेस्ट फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद यूजर्स ने फनी कमेंट करना शुरू कर दिया है. आइए देखते हैं कि पंकज झा की नई तस्वीर में ऐसा क्या है.

पंकज झा ने शेयर की अपनी तस्वीर

एक्टर पंकज झा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. इसमें देखा जा सकता है कि वह सड़क किनारे सब्जी खरीदते नजर आ रहे है. पंकज झा जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने टमाटर, खीरा, लौकी जैसी सब्जियां हैं. वह इन सब्जियों में से चुनते दिखाई दे रहे हैं. पंकज झा ने इस तस्वीर के साथ कुछ कैप्शन नहीं लिखा है तो बताया नहीं जा सकता है कि ये तस्वीर कब की है. फिलहाल, उनकी तस्वीर पर फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने एक से बढ़कर एक कमेंट किए है. एक यूजर ने लिखा है, 'विधायक जी लौकी ले लीजिए.' एक यूजर ने लिखा है, 'विधायक की कुर्सी जाने के बाद गरीबी आ गई.' एक यूजर ने लिखा है, 'विधायक जी का ये क्या हाल हो गया है.' एक यूजर ने लिखा है, 'विधायक जी तो मुर्गा पसंद है.'

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'पंचायत' में पंकज झा ने किया है विधायक का रोल

बताते चलें कि वेब सीरीज 'पंचायत' में पंकज झा ने विधायक चंद्रकिशोर सिंह का रोल किया है. उन्होंने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीता है. उन्होंने भले ही वेब सीरीज में निगेटिव रोल किया लेकिन लोगों के बीच छा गए. पंकज झा की निजी जिंदगी की बात करें तो वह बिहार के रहने वाले हैं और काफी समय तक थिएटर किया है. पंकज झा ने अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया था. अगर वेब सीरीज 'पंचायत' की बात करें तो इसके अब तक चार सीजन आ चुके हैं. उम्मीद की जा रही है कि वेब सीरीज का अगला सीजन इस साल के आखिर तक आ सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.