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Panchayat 5 Release: 'पंचायत 5' का खत्म होने वाला है इंतजार, जानें कब से होगी फुलेरा में धमाचौकड़ी?

Panchayat Season 5 Release Update: प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत सीजन 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस वेब सीरीज की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 18, 2026 3:18 PM IST
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पंचायत सीजन 5 पर अपडेट आया है.

प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'पंचायत' के चार सीजन आ चुके हैं और सभी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वेब सीरीज की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया. वेब सीरीज के चारों सीजन में कॉमेडी, रोमांस और इमोशन का तगड़ा डोज मिला है. वेब सीरीज का चौथा सीजन साल 2025 में स्ट्रीम हुआ था. इस वेब सीरीज के पांचवे सीजन का अनाउमेंट किया जा चुका है. इसके बाद से इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अब वेब सीरीज 'पंचायत 5' (Panchayat 5) की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं कि वेब सीरीज 'पंचायत 5' कब से देख सकते हैं.

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साल 2026 में आएगी वेब सीरीज 'पंचायत 5'

वेब सीरीज 'पंचायत 5' के नए अपडेट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भले ही रिलीज डेट नहीं बताई है लेकिन ये पक्का है कि ये वेब सीरीज साल 2026 में देखने को मिलेगी. वेब सीरीज 'पंचायत' का चौथा सीजन जिस कहानी के साथ खत्म हुआ था तो उसे आगे देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि मेकर्स वेब सीरीज का अलगा यानी पांचवां सीजन कब रिलीज करते हैं. दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनने वाली इस वेब सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, फैसल मलिक, चंदन रॉय, पंकज झा, सानविका, दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक, सुनीता राजवार जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

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वेब सीरीज 'पंचायत 4' में दिखाई गई ये कहानी

वेब सीरीज 'पंचायत 5' के रिलीज होने से पहले बता दें कि वेब सीरीज 'पंचायत 4' में फुलेरा गांव की राजनीति दिखाई जाती है. फुलेरा की वर्तमान प्रधान मंजू देवी और प्रत्याशी क्रांति देवी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. वहीं, जब चुनाप होता है तो नीना गुप्ता यानी मंजू देवी हार जाती हैं. वहीं, सुनीता राजवर यानी क्रांति देवी फुलेरा गांव की नई प्रधान बनती हैं. मंजू देवी खेमे के लोगों को उनकी हार को पचाना आसान काम नहीं है. अब इसके आगे की कहानी वेब सीरीज 'पंचायत 5' में दिखाई जाएगी. गौरतलब है कि प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' का पहला सीजन साल 2020 में आया था. इसके बाद दूसरा सीजन साल 2022 में, तीसरी सीजन साल 2024 में, चौथा सीजन 2025 में आया था. अब वेब सीरीज 'पंचायत सीजन 5' साल 2026 में स्ट्रीम होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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