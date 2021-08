Pavitra Rishta 2.0: Naagin Star Kunal Singh To Play Ankita Lokhande’s Boyfriend in Shaheer Sheikh's Show?: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का सुपरहिट सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) अर्चना और मानव का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले ही अंकिता लोखंडे और शाहीर शेख ने ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ की शूटिंग शुरू की थी। जिसके बाद मेकर्स ने ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ का एक शानदार मोशन पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया था। इसी बीच ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ की कास्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। Also Read - डिप्रेशन का दर्द झेलकर फौलाद की तरह मजबूत हो चुके हैं ये 9 TV सितारे, भरी महफिल में सुनाई आपबीती

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में एक नए एक्टर की एंट्री हो गई है। यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल नागिन4: भाग्य का जहरीला खेल (Naagin 4: Bhagya Ka Zehreela Khel) में नजर आ चुके एक्टर कुणाल सिंह (Kunal Singh) की… जो कि ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में नजर आने वाले हैं। कुणाल सिंह सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे यानी अर्चना के बॉयफ्रेंड का रोल अदा करने वाले हैं। ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में कुणाल सिंह इस खास केमियो रोल में नजर आएंगे। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 में होगी Vivek Dahiya की एंट्री, Ankita Lokhande-Shaheer Sheikh के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन

इस बात का खुलासा खुद कुणाल सिंह ने किया है। IANS को दिए एक इंटरव्यू में कुणाल सिंह ने बताया, 'मैं अर्चना के बॉयफ्रेंड गौरव का किरदार निभा रहा हूं। ये एक केमियो रोल है। मैं खुश हूं कि मुझे सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। मैं अपने किरदार ने बहुत खुश हूं। मुझे सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ के चर्चित सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था।'

बता दें कुणाल सिंह सीरियल साथ निभाना साथिया में भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में खबर आई थी कि सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में टीवी एक्टर विवेक दहिया नजर आ सकते हैं। दावा किया गया था कि सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ के मेकर्स ने विवेक दहिया को शो में काम करने के लिए अप्रोच किया है। हालांकि विवेक दहिया ने अब तक भी इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है।