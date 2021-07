Pavitra Rishta 2.0 में होगी Vivek Dahiya की एंट्री, Ankita Lokhande-Shaheer Sheikh के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन

Pavitra Rishta 2.0: Vivek Dahiya to joins Ankita Lokhande and Shaheer Sheikh's Show?: जी टीवी का सुपरहिट सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पहली डेथ एनिवर्सरी पर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने इस बात का ऐलान किया था कि वो जल्द ही सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ पर काम करना शुरू करने वाली हैं। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ की टीम ने शो की शूटिंग का भी आगाज कर दिया है। कुछ समय पहले ही मेकर्स ने सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का एक मोशन पोस्ट फैंस के साथ शेयर किया था। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) की जोड़ी नजर आएगी। ये दोनों सितारे सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अर्चना और मानव का किरदार निभाएंगे। Also Read - Pavitra Rishta 2.0: मानव के रोल का ऑफर मिलते ही उड़ गई थी Shaheer Sheikh की रात की नींद, सता रहा था इस बात का डर

इसी बीच खबर आ रही है कि सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में एक और बड़े सितारे की एंट्री होने वाली है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में टीवी एक्टर विवेक दहिया नजर आ सकते हैं। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट की मानें तो सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ के मेकर्स ने विवेक दहिया को शो में काम करने के लिए अप्रोच किया है।

दावा किया जा रहा है कि सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में विवेक दहिया अहम किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। हालांकि अब तक भी विवेक दहिया ने इस खबर पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। गौरतलब है कि ऐलान होने के बाद से ही सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ सुर्खियों में बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ को बायकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के सेट पर चहकीं Ankita Lokhande, Shaheer Sheikh संग दिए खूब पोज

देखें विवेक दहिया की तस्वीरें- Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के कास्टिंग डायरेक्टर ने लगाई Shaheer Sheikh ने नाम पर मुहर, मानव के रोल को लेकर दिया बड़ा बयान

View this post on Instagram A post shared by Vivek Dahiya (@vivekdahiya)

View this post on Instagram A post shared by Shaheer Sheikh (@shaheernsheikh)

फैंस का मानना है कि कोई भी सुशांत सिंह राजपूत की जगह नहीं ले सकता। वहीं शहीर शेख भी मानक का किरदार निभाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। अपनी एक पोस्ट में शाहीर शेख ने इस बात का खुलासा किया था कि मानव का रोल ऑफर होने के कई दिन तक तो उनको इस बात का यकीन ही नहीं हुआ था।