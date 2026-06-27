'लोग इस हद तक गिर सकते हैं', अपने डीपफेक वीडियो पर बात करते हुए रो पड़ीं पायल गेमिंग

Payal Gaming On Deepfake Video: पॉपुलर यूट्यूबर पायल गेमिंग ने एक शो के दौरान अपने डीपफेक वीडियो पर बात की है. इस कांड पर बात करते हुए वह इमोशनल हो गईं.

पायल गेमिंग डीपफेक वीडियो पर बात की है.

इंटरनेट पर बीते काफी समय से फेक वीडियोज और फोटोज की भरमार है. इसे पता चल रहा है कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे काम से ज्यादा बुरे काम काम के लिए कर रहे हैं. इंटरनेट पर सामने आए फर्जी क्लिप्स में से एक डीपफेक वीडियो पॉपुलर यूट्यूबर पायल गेमिंग (Payal Gaming) का भी था, जिसके चलते उनकी काफी बदनामी हुई. अब उन्होंने अपने इस फर्जी वीडियो को लेकर बात की है और इस दर्द को यादकर इमोशनल हो गईं. पायल गेमिंग इन दिनों एक रियलिटी शो में नजर आ रही हैं और वहीं पर उन्होंने सेंसटिव मुद्दे पर बात की है. आइए बताते हैं कि पायल गेमिंग के नाम से मशहूर पायल धरे ने क्या कहा है.

पायल गेमिंग के डीपफेक वीडियो पर हुआ था हंगामा

यूट्यूबर पायल गेमिंग का एक डीपफेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. इस वीडियो में पायल गेमिंग के चेहरे का इस्तेमाल दूसरी लड़की के फेस पर किया गया, जो किसी के साथ इंटीमेट दिख रही है. इस वीडियो को वायरल कहा गया कि ये यूट्यूबर का वीडियो है. इस डीपफेक वीडियो के बाद पायल गेमिंग को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उनकी इमेज को नुकसान हुआ. अब उन्होंने इस घटना को याद किया है और इमोशनल हो गईं. पायल गेमिंग बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' में नजर आ रही हैं. इस शो के दौरान वह साथी कंटेस्टेंट से बात कर रही थी और अपने डीपफेक वीडियो विवाद को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया इस घटना से ने उनकी मेंटल कंडीशन को हिलाकर रख दिया था.

पायल गेमिंग ने डीपफेक वीडियो कांड पर कही ये बात

पायल गेमिंग ने बताया, 'आजकल लोग बहुत ज्यादा सेंसेटिव हो गए हैं. आपकी एक छोटी सी बात भी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है. मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि किसी इंसान को आगे बढ़ता देखकर लोग इतनी हद तक गिर सकते है. उन्होंने मेरी इमेज का मजाक उड़ाया और मेरा डीपफेक वीडियो तक बना दिया.' अपने डीपफेक कांड पर बात करते हुए पायल गेमिंग रोने लगती हैं तब उनके साथीं कंटेस्टेंट उन्हें संभालते हैं. पायल गेमिंग की बात कपर निखिल चिनापा कहते हैं, 'लड़की होना आसान नहीं क्योंकि बिना किसी वजह के लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान आपकी तरफ जाता है. आपका काम इंटरनेट पर होता है इसलिए आलोचनाओं को सहने की आदत डालनी पड़ती और मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ता है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.