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Peddi OTT Release: राम चरण की 'पेद्दी' की ओटीटी रिलीज पर बड़ा अपडेट, जानें कहां और कब होगी स्ट्रीम

Peddi OTT Release: ग्लोबल स्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की ब्लॉकबस्टर स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 29, 2026 1:20 PM IST
Peddi OTT Release: राम चरण की 'पेद्दी' की ओटीटी रिलीज पर बड़ा अपडेट, जानें कहां और कब होगी स्ट्रीम

Peddi OTT Release

साउथ सिनेमा के 'ग्लोबल स्टार' राम चरण (Ram Charan) और बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की जोड़ी ने इस साल बड़े पर्दे पर जमकर तहलका मचाया है. दोनों की मच-अवेडेट स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. अब सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद, यह फिल्म अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है. जो दर्शक इसे थिएटर्स में देखने से चूक गए थे, उनके लिए घर बैठे इस ब्लॉकबस्टर का लुत्फ उठाने का बेहतरीन मौका आ गया है.

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बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म 'पेद्दी' बीते 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी एक एथलीट के संघर्ष, जुनून और उसके प्रेरणादायक सफर के इर्द-गिर्द घूमती है. रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. जहां एक तरफ राम चरण की दमदार एक्टिंग, कड़क स्क्रीन प्रेजेंस और शिवा राजकुमार के कैमियो की जमकर तारीफ हुई, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने फिल्म के स्क्रीनप्ले की सुस्त रफ्तार और जाह्नवी कपूर के किरदार को कम समझा. 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की और साल 2026 की सबसे सफल कमर्शियल फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया.

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कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम?

'पेद्दी' के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स (Netflix) ने एक भारी-भरकम डील के साथ अपने नाम कर लिया है. फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स में भी नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर के तौर पर दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 2 जुलाई, 2026 से नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है. शुरुआती चरण में इसे साउथ की प्रमुख भाषाओं यानी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम किया जाएगा.

हिंदी दर्शकों को करना होगा इंतजार

अगर आप 'पेद्दी' को हिंदी भाषा में देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र और रखना होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का हिंदी वर्जन 30 जुलाई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकता है. इसके पीछे की मुख्य वजह मल्टीप्लेक्स का 8-वीक विंडो रूल है, जिसके तहत किसी भी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने के 8 हफ्ते बाद ही हिंदी में ओटीटी पर लाया जा सकता है.

'पेद्दी' की दमदार स्टारकास्ट

आपको बता दें कि 'पेद्दी' एक बड़े बजट की स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसे बुची बाबू सना ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर के अलावा कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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