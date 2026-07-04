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Peddi OTT Release Date: राम चरण की 'पेड्डी' की ओटीटी रिलीज डेट से उठा पर्दा, कब-कहां देख पाएंगे फिल्म

Peddi OTT Release Date Out: साउथ स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने वाली है. आइए बताते हैं कि ये फिल्म कब घर बैठे देख सकते हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 4, 2026 2:15 PM IST
Peddi OTT Release Date: राम चरण की 'पेड्डी' की ओटीटी रिलीज डेट से उठा पर्दा, कब-कहां देख पाएंगे फिल्म

फिल्म पेड्डी की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) ने 4 जून को बड़े पर्दे दस्तक दी थी. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया है और इसने ठीक कमाई की है. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर एक महीना पूरा होने के बाद ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है. राम चरण के फैंस अब फिल्म 'पेड्डी' को घर बैठकर देख सकते हैं. फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं कि राम चरण और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' किस ओटीटी पर कब देख सकते हैं.

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फिल्म 'पेड्डी' 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई थी और इसका जबरदस्त बज था. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. फिल्म 'पेड्डी' ने ठीक-ठाक कमाई की है. अब राम चरण की ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. हालांकि, फिल्म को तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और तमिल में ही देख पाएंगे. फिल्म को हिंदी में देखने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा. जो लोग फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वो अब इसे एंजॉय कर पाएंगे.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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