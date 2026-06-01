Raakh Trailer: अली फजल और सोनाली बेंद्रे की 'राख' का खौफनाक ट्रेलर रिलीज, जानें कब होगी रिलीज

अली फजल और सोनाली बेंद्रे की नई वेब सीरीज 'राख' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह सीरीज 1978 के दिल्ली के मशहूर और दिल दहला देने वाले 'बिल्ला-रंगा' किडनैपिंग और मर्डर केस से प्रेरित है.

'राख' का खौफनाक ट्रेलर रिलीज

सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर सीरीज देखने वालों के लिए एक बेहद चौंकाने वाली वेब सीरीज आ रही है. अमेजन प्राइम वीडियो की नई ऑरिजनल सीरीज 'राख' का ढाई मिनट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे देखकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यह कहानी हमें 1970 के दशक की दिल्ली में ले जाती है. वैसे तो मेकर्स का कहना है कि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसे देखकर साफ पता चलता है कि यह सीरीज भारत के सबसे कुख्यात 'बिल्ला-रंगा' केस से प्रेरित है.

क्या है ट्रेलर की कहानी?

ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे सुनकर किसी भी मां-बाप का कलेजा कांप जाए "बच्चे कब से गायब हैं?" सीरीज में अली फजल एक ईमानदार पुलिस अफसर जयप्रकाश जाटव के रोल में हैं, जिन पर केस सुलझाने की जिम्मेदारी है. वहीं, सोनाली बेंद्रे एक बेबस मां (मोना अरोड़ा) के किरदार में हैं.

मोना बताती हैं कि उनके दो बच्चे, साहिल और सुमन, शाम करीब 4:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो के एक शो में हिस्सा लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वे वहां कभी पहुंचे ही नहीं. इसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है. ट्रेलर के अंत में दो अपराधी ताजमहल के सामने बैठे दिखते हैं जो हंसते हुए कहते हैं कि जब पूरी पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी, तब हम यहां शहंशाह बनकर बैठे थे.

कब होगी रिलीज?

इस सीरीज में अली फजल, सोनाली बेंद्रे और राकेश बेदी के अलावा आमिर बशीर, आकाश मखीजा और दिब्येंदु भट्टाचार्य जैसे मंझे हुए कलाकार हैं. यह सीरीज 12 जून 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है.

क्या था असली 'रंगा-बिल्ला' कांड?

यह सीरीज जिस असली घटना से प्रेरित है, वह साल 1978 की है. दिल्ली में रहने वाले भाई-बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा एक रेडियो प्रोग्राम के लिए घर से निकले थे. रास्ते में उन्होंने दो बदमाशों की फिएट कार से लिफ्ट मांग ली. इन दोनों अपराधियों ने फिरौती के लिए बच्चों को किडनैप कर लिया.

लेकिन जब उन्हें पता चला कि बच्चों के पिता नेवी के एक अफसर हैं और वे बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, तो दोनों ने मासूम बच्चों की हत्या करके शवों को दिल्ली के रिज इलाके के जंगलों में फेंक दिया. हत्या से पहले उन्होंने गीता के साथ गलत काम भी किया था. पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों की मदद से दोनों को दबोच लिया. अदालत ने इस जुर्म को शैतानी और क्रूर मानते हुए दोनों को मौत की सजा सुनाई और 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.