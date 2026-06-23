Raja Shivaji OTT Release: बॉक्स ऑफिस हिलाने के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 'राजा शिवाजी', रिलीज डेट कर लें नोट

Raja Shivaji OTT Release: रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी 'राजा शिवाजी' रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली पहली मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है. सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद यह ओटीटी पर आ रही है.

राजा शिवाजी ओटीटी रिलीज

अभिनेता और निर्देशक रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और वीरता पर बनी इस मराठी फिल्म को दर्शकों ने पलकों पर बिठाया और फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब उन फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है जो इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे. यह फिल्म अब बहुत जल्द ओटीटी (OTT) पर अपना जलवा बिखेरने आ रही है.

इस प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक

सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद, 'राजा शिवाजी' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राज करने के लिए तैयार है. खबरों की मानें तो यह फिल्म ओटीटी के सबसे बड़े और पॉपुलर प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. यह ब्लॉकबस्टर फिल्म 26 जून, शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है. हालांकि, फैंस को अभी प्लेटफॉर्म की तरफ से इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का थोड़ा इंतजार है.

कमाई के मामले में रच दिया था इतिहास

'राजा शिवाजी' एक फिल्म नहीं, यह मराठी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है. इस फिल्म ने कमाई के ऐसे आंकड़े छुए, जो इससे पहले किसी मराठी फिल्म ने नहीं छुए थे. महज 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया. फिल्म का भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन 110 करोड़ रहा था. इसी के साथ यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली मराठी फिल्म बनी. दुनिया भर के बाजारों को मिलाकर 'राजा शिवाजी' ने कुल 114.8 करोड़ का शानदार बिजनेस किया और ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर-1 मराठी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

रितेश देशमुख का डायरेक्शन

इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि खुद रितेश देशमुख ने इसका निर्देशन किया है और पर्दे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य और दमदार किरदार भी उन्होंने खुद ही निभाया है. फिल्म में बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आए हैं. स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में संजय दत्त, जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, अमोल गुप्ते और भाग्यश्री जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने भी एक धमाकेदार कैमियो किया है. सलनाम खान को इस फिल्म में देखकर फैंस बेहद खुश थे. यह फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.