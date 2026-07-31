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Lock Upp 2: शर्म-हया छोड़ राम कपूर ने सबके सामने पत्नी गौतमी को किया लिप-लॉक, वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो

‘लॉकअप सीजन 2’ में राम कपूर से उनकी पत्नी गौतमी कपूर मिलने आईं. जहां दोनों ने एक-दूसरे को लिपलॉक किया. जिसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 31, 2026 2:20 PM IST
Lock Upp 2: शर्म-हया छोड़ राम कपूर ने सबके सामने पत्नी गौतमी को किया लिप-लॉक, वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो

राम कपूर ने पत्नी को किया लिप-लॉक

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले विवादित और चर्चित रियलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ के गलियारों में इन दिनों प्यार, तकरार और ड्रामे का अनोखा कॉकटेल देखने को मिल रहा है. इस शो के शुरुआती दिनों से ही अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाले एक्टर राम कपूर एक बार फिर अपने एक नए और रोमांटिक अंदाज को लेकर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. शो के हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ, जिसने जेल की चारदीवारी में बंद इस माहौल को अचानक से बेहद खुशनुमा और फिल्मी बना दिया.

राम कपूर ने सरेआम किया किस

लंबे हफ्तों के बाद राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर विजिटर के तौर पर ‘लॉकअप’ के सेट पर पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखने लायक था. अपनी पत्नी को इतने दिनों बाद सामने देखकर राम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और एक्साइटेड हो गए. जेल की सेल के बाहर खड़ी गौतमी को देखते ही राम ने उन्हें अपनी बांहों में ले लिया और लिपलॉक किया. इस जोड़े के बीच का यह बेहिसाब प्यार और बॉन्डिंग देख वरुण यादव और हर्षद चोपड़ा जैसे कंटेस्टेंट्स भी शरमाते हुए नजर आए. राम और गौतमी का यह बेबाक और रोमांटिक वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है.

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गौतमी कपूर ने मांगी माफी

इस रोमांस से पहले कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने राम कपूर के व्यवहार पर उंगली उठाते हुए यह आपत्ति जताई थी कि राम का बार-बार किस करने या छूने का तरीका उन्हें असहज महसूस कराता है. इस गंभीर मुद्दे पर जब गौतमी कपूर की शो के भीतर एंट्री हुई, तो उन्होंने जिस समझदारी और शांति का परिचय दिया, उसने सबका दिल जीत लिया. गौतमी ने श्रेया से मिलकर बहुत ही शालीनता से बात की और इस पूरी स्थिति के लिए माफी भी मांगी. उन्होंने साफ किया कि वह राम के इस बर्ताव को पूरी तरह से सही नहीं ठहरा रहीं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा ही है और वह बिना किसी गलत इरादे के लोगों पर अपना स्नेह लुटाते हैं.

फिनाले वीक में नहीं पहुंच सके राम

‘लॉकअप 2’ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. हाल ही में हुए क्रैकडाउन टास्क में राम कपूर फिनाले वीक के लिए सीधे तौर पर अपनी जगह पक्की करने से चूक गए हैं. इस समय शो में राम कपूर के अलावा श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, वरुण यादव और शिल्पा शिंदे के बीच फिनाले की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए कांटे की टक्कर चल रही है. आने वाले ‘जडजमेंट डे’ के वार पर किसी एक सदस्य का यह सफर हमेशा के लिए थम जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते शिल्पा शिंदे घर से बेघर हो सकती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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