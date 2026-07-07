'मैं प्लेबॉय था, अनगिनत लड़कियों से था चक्कर'... Ram Kapoor के खुलासे से मचा हड़कंप, एकता कपूर ने दी थी बड़ी चेतावनी!

Lock Upp 2: टीवी के मोस्ट पॉपुलर और 'संस्कारी' एक्टर राम कपूर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने फैंस के होश ही उड़ा दिए हैं.

राम कपूर का होश उड़ाने वाला खुलासा

Ram Kapoor Reveals Countless Affairs: टीवी के सबसे पॉपुलर एक्टर राम कपूर (Ram Kapoor) इन दिनों नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले रियलिटी शो 'लॉक अप : सच या सजा' (Lock Upp 2) में नजर आ रहे हैं. इस शो में आए दिन किसी न किसी कंटेस्टेंट का डार्क सीक्रेट रिवील हो रहा है. आकांक्षा चमोला (kanksha Chamola) का 'बायसेक्शुअल' वाला राज अभी फैंस हजम भी नहीं कर पाए थे कि, अब टीवी के पॉपुलर और संस्कारी एक्टर राम कपूर ने ऐसा खुलासा किया है कि, सोशल मीडिया से लेकर फैंस तक के बीच हड़कंप मच गया है. जिस एक्टर को फैंस सीधा-साधा और क्यूट समझते थे, वो असल जिंदगी में शादी से पहले 'प्लेबॉय' (Playboy) थे. हैरानी की बात ये है कि, इसका खुलासा खुद राम कपूर ने है, जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हैं.

'मैं प्लेबॉय था,अफेयर्स गिन नहीं सकता'

दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब शो के दौरान को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा (Shreya Kalra) ने राम कपूर से उनकी पुरानी डेटिंग लाइफ को लेकर सवाल किया. श्रेया ने जब उनसे पूछा कि, उनके कितने अफेयर्स रहे हैं, तो राम कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, 'शादी के बाद तो एक भी नहीं.' लेकिन जब श्रेया ने साफ किया कि वह शादी से पहले की बात कर रही हैं, तो राम कपूर ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, 'शादी से पहले मैं एक प्लेबॉय था. मैं अपने अफेयर्स गिन भी नहीं सकता, इतने ज्यादा थे.' एक्टर का ये बयान अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. राम के बारे में ये जानकर फैंस को बड़ा झटका लगा है.

Ekta Kapoor ने गौतमी को फोन कर क्या कहा था?

राम कपूर (Ram Kapoor TV Show) ने आगे बताया कि, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर उनकी पत्नी गौतमी की काफी करीबी दोस्त हैं और दोनों की शादी की बात उन्हें पता चली तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थीं. राम ने कहा, 'जब सबको पता चला कि मैं और गौतमी शादी कर रहे हैं, तो एकता कपूर ने सीधे गौतमी को फोन लगाया और कहा, 'तू इससे शादी कर रही है? इसके बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं, संभल कर रहना.' एकता सच में गौतमी को लेकर फिक्रमंद थीं और मैं मानता हूं कि एकता ने जो किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं उस वक्त सच में वैसा ही था.'

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कहां और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

आपको बता दें कि, राम और गौतमी की जोड़ी को टीवी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक माना जाता है. दोनों की पहली मुलाकात साल 2000 में टीवी सीरियल 'घर एक मंदिर' के सेट पर हुई थी. शो के दौरान ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदली. उस वक्त गौतमी अपने तलाक के बाद एक मुश्किल दौर से गुजर रही थीं और राम ने उनका पूरा साथ दिया. लगभग दो साल तक डेटिंग और लिव-इन में रहने के बाद दोनों ने 14 फरवरी 2003 को शादी कर ली. आज दोनों की शादी को 23 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उनके दो बच्चे बेटी सिया और बेटा अक्स हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…