विवादित और चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में इन दिनों एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. कैदी बनकर आए सितारे अपने सीक्रेट्स से पर्दा उठा रहे हैं. आकांक्षा चमोला के बाद, अब छोटे पर्दे के दिग्गज अभिनेता राम कपूर ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया. वीकेंड के एलिमिनेशन राउंड में खुद को सेफ करने के लिए राम कपूर ने बजर दबाया और नेशनल टेलीविजन पर एक ऐसा सच कबूला, जिससे उनका परिवार भी अब तक अनजान था.
राम कपूर ने बेहद भावुक होते हुए बताया कि जब वह सिर्फ 13 साल के थे और आठवीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके साथ बोर्डिंग स्कूल में घिनौनी हरकत हुई थी. उन्होंने बताया, "स्कूल के दिनों में अक्सर बच्चे हॉस्टल के कमरों में इकट्ठा होकर मस्ती-मजाक करते थे. ऐसे ही एक दिन, दसवीं क्लास का एक 15 साल के सीनियर छात्र हमारे साथ था. करीब 30 से 40 बच्चों की मौजूदगी में, उस लड़के ने रजाई के अंदर हाथ डालकर मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया."
एक्टर ने उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए कहा कि वह उस वक्त इतने डर गए थे कि उनका शरीर पूरी तरह जम चुका था. वह न तो चिल्ला पा रहे थे और न ही विरोध कर पा रहे थे. राम के शब्दों में, "वह लड़का आगे बढ़ता गया और मैं सुन्न था. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, चीखूं या चुपचाप सहता रहूं. काफी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है. तब जाकर वह रुका और वहां से चला गया." इस एक घटना ने मासूम राम को अंदर तक झकझोर दिया और वह बेहद शांत रहने लगे.
इस कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब राम कपूर ने बताया कि जिस लड़के ने उन्हें यह गहरा जख्म दिया था, कुछ हफ्तों बाद उसी ने आकर उनसे माफी मांगी. वह सीनियर लगातार अपनी गलती पर पछतावा जताता रहा. राम ने कहा, "यह बेहद अजीब है कि जिस इंसान की वजह से मैं डिप्रेशन और ट्रॉमा में गया, उसी के पश्चाताप ने मुझे उस डर से बाहर निकलने में मदद भी की. आज हम दोनों अच्छे दोस्त हैं."
राम कपूर ने रुआंसे होते हुए अंत में कहा कि इस खौफनाक हादसे के बारे में उनके माता-पिता और बच्चों को भी भनक नहीं थी. यह राज सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी जानती थीं. हालांकि, इस दर्दनाक अनुभव ने राम को इंसानी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया, जिसके बाद वह LGBTQ+ कम्युनिटी को बेहतर ढंग से समझने और उनका समर्थन करने में सक्षम हो सके. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.