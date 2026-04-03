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Ramayana के मेकर्स ने ठुकरा दिया 700 करोड़ रुपये की OTT डील का ऑफर, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह!

Ramayana OTT Deal: साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इस बीच बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म की तगड़ी ओटीटी डील के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 3, 2026 7:05 PM IST

Ramayana के मेकर्स ने ठुकरा दिया 700 करोड़ रुपये की OTT डील का ऑफर, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह!
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण दिवाली पर रिलीज होगी.

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का टीजर रिलीज होने के बाद इसकी तेजी से चर्चा होने लगी हैं. हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आए टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है. इसके साथ ही फिल्म 'रामायण' में भगवान राम बने रणबीर कपूर की पहली झलक भी सामने आ गई है. अब इस फिल्म को लेकर जो खबर आ रही है, वो काफी हैरान करने वाली है. दरअसल, बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा (Namit Malhotra) ने फिल्म 'रामायण' के लिए ऑफर हुई 700 करोड़ रुपये की डील को रिजेक्ट कर दिया है. आइए जानते हैं कि नमित मल्होत्रा के द्वारा इतनी बड़ी डील को ठुकराने के पीछे वजह क्या है.

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फिल्म 'रामायण' को लेकर आई ये रिपोर्ट

फिल्म 'रामायण' को लेकर 'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मेकर्स ने एक तगड़ी ओटीटी डील के ऑफर को ठुकर दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म के दोनों पार्ट के लिए 700 करोड़ रुपये का ऑफर आया था लेकिन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ज्यादा इसे रिजेक्ट कर दिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोड्यूसर और उनकी टीम का मानना है कि फिल्म के इससे ज्यादा रुपये मिलने चाहिए. नमित मल्होत्रा की टीम को ओटीटी डील के लिए 1000 करोड़ रुपये के ऑफर की उम्मीद है. नमित मल्होत्रा को भरोसा है जब फिल्म 'रामायण' से जुड़ी ज्यादा सामग्री सामने आएगी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने ऑफर को बढ़ा सकते हैं. मेकर्स का मानना है कि फिल्म के दो पार्ट के हिसाब से 1000 करोड़ रुपये का ऑफर सही होगा. फिलहाल, मेकर्स किस जल्दबाजी में नहीं हैं और सही समय और सही कीमत का इंतजार कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मेकर्स फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के ओटीटी राइट्स अलग-अलग बेच सकते हैं. फिलहाल, किसी भी फिल्म की ओटीटी राइट्स डील के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर था. बताते चलें कि अक्सर देखा जाता है कि कई बड़ी फिल्मों के रिलीज से पहले ही उनके ओटीटी राइट्स को लेकर डील हो जाती है.

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फिल्म 'रामायण' के पहले और दूसरे पार्ट की रिलीज डेट

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर और माता सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म 'रामायण' में रावण के किरदार में यश, लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे और भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल दिखाई देंगे. इस फिल्म के दो पार्ट आएंगे. पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Namit Malhotra Ramayana Ranbir Kapoor