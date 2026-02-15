ENG हिन्दी
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का धुंआधार अंदाज, एक-दो नहीं बल्कि 11 देशों में ट्रेंड कर रही फिल्म, OTT पर काट रही गदर

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में तो तहलका मचाया ही था अब ये फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है. ये फिल्म भारत के अलावा 11 देशों में ट्रेंड कर रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 15, 2026 6:20 PM IST

रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर' ने बड़े पर्दे के बाद अब डिजिटल दुनिया में भी अपनी धाक जमा ली है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. स्पाई-यूनिवर्स की इस फिल्म ने न केवल भारत में, बल्कि सात समंदर पार भी अपनी सफलता का परचम लहराया है. आइए जानते हैं 'धुरंधर' की ओटीटी परफॉर्मेंस और इसके आने वाले सीक्वल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट.

11 देशों में बनी नंबर 1

30 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली 'धुरंधर' को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. फिल्म ने अपने शुरुआती तीन दिनों में ही 7.6 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे. इसके साथ ही यह नेटफ्लिक्स की 'नॉन-इंग्लिश' फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर आ गई है. लेटेस्ट डेटा के अनुसार, महज 10 दिनों के भीतर फिल्म को कुल 15.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसमें से करीब 8.2 मिलियन व्यूज पिछले एक हफ्ते (2-8 फरवरी) में आए हैं.

दुनिया भर में फिल्म का क्रेज

फिलहाल यह स्पाई-एक्शन ड्रामा दुनिया के 11 अलग-अलग देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इसे हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु ऑडियो में भी स्ट्रीम किया जा रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और राकेश बेदी जैसे दिग्गज कलाकारों की टोली नजर आई. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा सारा अर्जुन की हो रही है. उनकी सादगी और बेहतरीन अदाकारी ने फैंस को अपना मुरीद बना लिया है.

कब आएगी 'धुरंधर - द रिवेंज'?

पार्ट-1 की सफलता के बाद मेकर्स अब दूसरे भाग की तैयारी में जुट गए हैं. फिल्म का सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च, 2026 को पैन-इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाला है. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की टीजर जारी की, टीजर के बाद अब सबकी निगाहें आदित्य धर और फिल्म के ट्रेलर पर टिकी हैं. फैंस को उम्मीद है कि ट्रेलर में कुछ धमाकेदार एक्शन और कहानी के नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. अब देखना यह होगा कि क्या 19 मार्च को आने वाला इसका दूसरा भाग बॉक्स ऑफिस पर वही जादू दोहरा पाएगा जो रणवीर सिंह ने नेटफ्लिक्स पर दिखाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
