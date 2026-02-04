जिन गल्फ कंट्री ने 'धुरंधर' को थिएटर से किया था बाहर, अब वहीं फिल्म ने OTT पर मचाया तहलका, टॉप ट्रेडिंग की गद्दी पर किया कब्जा

आदित्य धर की मास्टरपीस 'धुरंधर' को देशभर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया गया. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एकदम शानदार कमाई की लेकिन इसने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी अपना परचम लहराया. विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 1328 करोड़ बटोरने के बाद, अब यह जासूसी थ्रिलर डिजिटल वर्ल्ड में भी तूफान ले आई है. दिलचस्प बात यह है कि जिन देशों ने इस फिल्म को अपने सिनेमाघरों में जगह देने से इनकार कर दिया था, वहीं की जनता अब नेटफ्लिक्स पर इसे सबसे ज्यादा प्यार दे रही है.
सरहद पार भी फिल्म का जलवा
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने अपने थिएटर्स में रिलीज करने की इजाजत नहीं दी थी. लेकिन नेटफ्लिक्स पर आते ही 'धुरंधर' ने वहां ऐसा धमाका किया कि यह पाकिस्तान की मोस्ट वॉच्ड फिल्म बन गई है.
सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि गल्फ कंट्री बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, ओमान जैसे देशों में भी 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले पायदान पर है. इसके अलावा ये श्रीलंका और बांग्लादेश में भी यह फिल्म दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है,
TRENDING NOW
सिर्फ 3 दिन में शानदार रिकाॅर्ड्स
'धुरंधर' को 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था. नेटफ्लिक्स द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 26 जनवरी से 1 फरवरी वाले सप्ताह के बीच महज 3 दिनों की स्ट्रीमिंग में ही इसने पूरे हफ्ते के चार्ट पर कब्जा कर लिया. फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में ही 76 लाख (7.6 Million) व्यूज हासिल किए हैं. यह भारत की किसी भी फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स पर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है.
इन फिल्मों को किया पीछे
रणवीर सिंह की इस फिल्म ने 'एनिमल', 'फाइटर' और यहां तक कि 'पुष्पा-2' जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्मों के ओपनिंग व्यूज रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. हैरानी की बात यह है कि इंटरनेशन लेवल पर टॉप 3 लिस्ट पर भारतीय फिल्मों का ही कब्जा है. जिसमें पहले नंबर पर 'धुरंधर' है. वहीं दूसरे नंबर पर कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' है. वहीं इमरान हाशमी और यामी गौतम की थ्रिलर 'हक' तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
'धुरंधर 2' का बढ़ता सस्पेंस
धुरंधर की शानदार सफलता के बाद अब लोगों को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में रिलीज हुए सीक्वल के टीजर ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त के किरदारों के बीच की टक्कर अब और भी भयानक होने वाली है. अब दुनिया भर की नजरें 19 मार्च 2026 पर टिकी हैं, जब इस फिल्म का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates