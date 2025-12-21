पाकिस्तान में खूब देखी जा रही ये इंडियन फिल्म, जानें भारत में मिला था कैसा रिस्पॉन्स?...

भारत में बनी फिल्मों को पड़ोसी देश पाकिस्तान में काफी देखा जाता है. यहां तक कि जब इंडियन फिल्में वहां रिलीज नहीं होती हैं तो उन्हें पाइरेसी के जरिए देखा जाता है. इसका उदाहरण हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' है. पाकिस्तान ने बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को अपने यहां बैन किया तो लोगों ने पाइरेसी के जरिए डाउनलोड करके इस फिल्म को खूब देखा. आलम ये है कि फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान में पाइरेसी के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गई और पुरानी इंडियन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसी बीच पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स टॉप-10 लिस्ट आई, जिसमें पहले नंबर पर एक इंडियन फिल्म है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में किस भारतीय मूवी को नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है.
फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' ने भारत में की थी इतनी कमाई
नेटफ्लिक्स की तरफ जारी की गई ऑफशियल जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान में साउथ इंडियन फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को काफी देखा जा रहा है. 'द गर्लफेंड' पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर देखी जाने वाली लिस्ट में नंबर 1 पर है. इस फिल्म दीक्षित शेट्टी और रश्मिका मंदाना लीड रोल में है. नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के अलावा जॉली 'एलएलबी 3', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'बैंड बाजा बारात', 'लेडीज वर्सेज रिकी बहल' जैसी मूवीज शामिल हैं. बताते चलें कि दीक्षित शेट्टी और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' भारत में 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को भारत में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' भारत में 17.5 करोड़ रुपये तो वर्ल्डवाइड 27.75 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म को इंडिया में भले ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में धमाल मचा रही है.
फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में दिखाई गई ये कहानी
साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स दीक्षित शेट्टी और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की कहानी की बात करें तो ये साइकोलॉजिकिल रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में दिखाया जाता है कि एक लड़की और एक लड़का रिश्ते में आते हैं और शुरुआत में सब ठीक लगता है. फिर लड़की को एहसास होने लगता है कि वह इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और उसका दम घुट रहा है. इसके बाद लड़की रिश्ते से निकलने की कोशिश करती है लेकिन लड़का उसे प्रताड़ित करने लगता है. इस तरह से फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की कहानी ऐसे रिश्ते के आसपास बुनी है जो काफी टॉक्सिक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
