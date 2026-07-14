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Salman Khan के शो को निरहुआ की खुली चुनौतीं! Bhojpuri Bawaal का फर्स्ट ग्लिम्प्स आउट कर कहा, 'Bigg Boss से भी निकलेगा आगे'

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' का धमाकेदार प्रोमो वीडियो जारी हो चुका है. इस क्लिप में जहां पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और प्रताप सिंह के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला वहीं, वीडियो में निरहुआ सलमान खान को चुनौती देते भी नजर आए!

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By: Sadhna Mishra | Published: July 14, 2026 3:57 PM IST
Salman Khan के शो को निरहुआ की खुली चुनौतीं! Bhojpuri Bawaal का फर्स्ट ग्लिम्प्स आउट कर कहा, 'Bigg Boss से भी निकलेगा आगे'

सलमान खान के शो को निरहुआ ने दी चुनौती!

Bhojpuri Bawaal first glimpse Out: जब भी टीवी पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, आपसी झगड़े और अनफिल्टर्ड कॉन्ट्रोवर्सी की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहला नाम सलमान खान (Salman Khan) के शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का आता है. लेकिन अब सलमान खान के इस शो की बादशाहत को हिलाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गजों ने कमर कस ली है. जियोहॉटस्टार (JioHotstar) और कलर्स ने अपने नए शो 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal) का पहला धमाकेदार लुक आउट कर दिया है. शो का टीजर आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया है, क्योंकि दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' (Nirahua) ने कैमरे के सामने सीना ठोककर सलमान खान के शो 'बिग बॉस' को चुनौती दे डाली है.

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डिनर टेबल से शुरू हुआ 'बवाल'

टीवी के नए रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal) के मेकर्स ने इसका प्रोमो वीडियो जारी किया है. इस क्लिप में भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स पवन सिंह (Pawan Singh), दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) उर्फ निरहुआ, आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey), काजल राघवानी (Kajal Raghwani) और तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) एक डिनर टेबल पर साथ बैठे नजर आ रहे हैं. शुरुआत तो बहुत शांत और नॉर्मल होती है, जहां सब चर्चा कर रहे हैं कि शो को दर्शकों के सामने कैसे पेश किया जाए. लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती है. सितारों के बीच हो रहा हंसी-मजाक देखते ही देखते तीखी बहस में बदल जाती है. स्टार्स एक-दूसरे की टांग खींचते, पुरानी अफवाहों और कॉन्ट्रोवर्सीज पर से पर्दा उठाते नजर आ रहे हैं.

निरहुआ ने दी सलमान खान के शो चुनौती?

हालांकि, असली ट्विस्ट तो प्रोमो वीडियो के आखिरी में था, जब तीखी बहस के बाद सभी सितारे अलग हो जाते हैं. वहीं डिनर टेबल के बाद निरहुआ और आम्रपाली दुबे में कार में नजर आते हैं और इस दौरान दिनेश लाल यादव आम्रपाली दुबे से कहते हैं, 'ये भोजपुरी बवाल... बिग बॉस के भी ऊपर जाएगा!' अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन निरहुआ के इस कॉन्फिडेंस में कितना दम है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हालांकि इस शो ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर गदर काट दिया है.

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बिना किसी स्क्रिप्ट और एलिमिनेशन के दिखेगा 'असली ड्रामा'

इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई स्क्रिप्टेड टास्क, ड्रामा या घर से बेघर होने का झंझट नहीं होगा. 'भोजपुरी बवाल' पूरी तरह अनफिल्टर्ड होने वाला है. अगर आप भी भोजपुरी सितारों के बीच तीखी नोकझोंक और भोजपुरी सिनेमा के गहरे राजों से रूबरू होना चाहते हैं तो 2 अगस्त से JioHotstar और Colors टीवी पर स्ट्रीम हो रहे पहले भोजपुरी सितारों से सजे रियलिटी शो Bhojpuri Bawaal को देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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