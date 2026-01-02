ENG हिन्दी
Netflix पर टॉप 5 में ट्रेंड कर रही ये रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म, वीकेंड पर फैमिली के साथ बैठकर देखने के लिए है एकदम बेस्ट

अगर आप वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ बैठकर कोई शानदार फिल्म देखना चाहते हैं तो Netflix की ये फिल्म आपके लिए एकदम बेस्ट है. ये फिल्म ओटीटी पर 5वें नबंर पर ट्रेंड कर रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 2, 2026 1:54 PM IST

मनोरंजन की दुनिया में अब वह दौर बीत चुका है जब नई फिल्म देखने के लिए हफ्तों तक सिनेमाघरों के चक्कर काटने पड़ते थे. आज ओटीटी ने सिनेमा को हमारे घर तक पहुंचा दिया है, अगर आप भी इस लंबे वीकेंड पर परिवार के साथ कुछ हल्का-फुल्का और शानदार देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर इस समय एक फिल्म जबरदस्त धूम मचा रही है. हम बात कर रहे हैं हुमा कुरैशी की नई फिल्म 'सिंगल सलमा' (Single Salma) की, जो 26 दिसंबर को रिलीज हुई है, और देखते ही देखते नेटफ्लिक्स की 'टॉप 5 ट्रेंडिंग' लिस्ट में शामिल हो गई है.

क्या है 'सिंगल सलमा' की कहानी?

यह कहानी है लखनऊ की रहने वाली सलमा रिजवी (हुमा कुरैशी) की, जो पेशे से एक इंजीनियर है. वह एक आत्मनिर्भर और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले कंधों पर उठाने वाली लड़की है. सलमा की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसकी सगाई कर दी जाती है. लेकिन किस्मत उसे काम के सिलसिले में सात समंदर पार लंदन ले जाती है. लंदन की वादियों में सलमा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है, जो उसकी पहचान और अरेंज मैरिज के प्रति उसकी सोच को पूरी तरह बदल देता है. फिल्म का असली रोमांच तब शुरू होता है. जब सलमा अपने 'लखनऊ वाले मंगेतर' और 'लंदन वाले क्रश' के बीच फंस जाती है. यह तब ज्यादे मजेदार हो जाती है, जब फिल्म के क्लाइमेक्स में दोनों ही लोग बारात लेकर उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं. इस फिल्म में यह देखना होगा कि सलमा दोनों में से किसे अपना हमसफर बनाएगी. इसके लिए आपको यह देखनी पडेगी.

समाज की दोहरी मानसिकता पर चोट

'सिंगल सलमा' सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस कड़वी हकीकत को भी दर्शाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं. फिल्म दिखाती है कि एक लड़की चाहे कितनी भी सफल क्यों न बन जाए और पूरा घर क्यों न चला ले, लेकिन समाज की नजर में वह तब तक 'अनसैटल्ड' ही रहती है जब तक कि उसके हाथ पीले न हो जाएं.

शानदार स्टारकास्ट और परफॉरमेंस

2 घंटे 19 मिनट की इस फिल्म में हुमा कुरैशी ने 'सलमा' के किरदार को बड़ी सादगी और चुलबुलेपन के साथ निभाया है. उनके साथ फिल्म में श्रेयस तलपड़े और सनी सिंह भी हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म को और भी मजेदार बनाती है. घर-परिवार के साथ देखने के लिए ये फिल्म एकदम परफेक्ट है. इसे आप इस हफ्ते देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

