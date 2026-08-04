Salman Khan ने रियलिटी शोज पर कसा तंज, यूजर्स बोले- 'तुम भी तो Bigg Boss होस्ट करते हो'

Salman Khan हाल ही में प्राइम वीडियो के शो Alliance में पहुंचे थे, जहां उन्होंने रियलिटी शोज में गाली-गलौज और मारपीट पर ऐसा बयान दिया जो अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है.

Salman Khan Remark on TV Shows: एक्टर और डायरेक्टर कुणाल खेमू (Kunal Khemu) के होस्टेड प्राइम वीडियो के शो 'अलायंस' (Alliance) में हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) की स्पेशल अपीयरेंस हुई थी, जिसने न सिर्फ कंटेस्टेंट्स बल्कि दर्शकों को भी हैरान कर दिया था. इस दौरान सलमान खान ने सीमा सजदेह और सोहेल खान के रिश्ते से लेकर अपनी जेल की जर्नी तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की और उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुए. हालांकि, जिस एक बयान ने सबका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह दूसरे रियलिटी शोज पर उनका कथित तौर पर कसा गया एक तंज था, जिसमें उन्होंने कहा कि कंटेस्टेंट्स गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आते हैं.

Alliance में सलमान ने दिया ये बड़ा बयान

दरअसल, सलमान खान (Salman Khan Video) जब 'अलायंस' में गए थे उस दौरान वो सभी कंटेस्टेंट्स के पास बैठे थे, तब उन्होंने कहा था कि, 'बाकी के शोज में ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि, अगर बोलने के ऊपर, मार-पीट के ऊपर और गाली-गलौज के ऊपर लॉ होता तो सीधा उठा के वहां भेज देते जहां आपको नहीं जाना है, मतलब जहां आपकी फट के हाथ में आ जाए और वहां चुप बैठोगे एक वर्ड नहीं बोलोगे.'

सुपरस्टार ने वीडियो में आगे कहा, 'वहां पर आपका कोई पावर नहीं है. यहां आपको आपका काम भी मिल रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं. आपका एक स्टेटस पहचान एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा और वही आप यहां आकर इस प्लेटफॉर्म से हासिल करने के बजाय आप गवां रहे हो.' जैसे ही सोशल मीडिया पर सलमान खान की ये क्लिप वायरल हुई, वैसे ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाए कि सलमान खान अपने ही होस्ट किए जाने वाले सालों पुराने शो 'बिग बॉस' पर तंज कस रहे थे.

One thing Salman Khan explained really well today was what makes The Alliance different. He spoke about how some reality shows end up becoming all about unnecessary drama and abusive language, while The Alliance is built around your skills, personality, and the choices you make… pic.twitter.com/4wekjGYgNS — BBTak (@BiggBoss_Tak) August 4, 2026

Salman Khan के इस वीडियो पर क्या बोले यूजर्स

सलमान खान के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, '@BeingSalmanKhan खुद बिग बॉस होस्ट करते हैं जहां कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते हैं और गाली-गलौज करते हैं.' दूसरे ने कमेंट किया, 'क्या यह बिग बॉस पर कोई इनडायरेक्ट तंज था क्योंकि बीबी इसी पर टिका है और सलमान वीकेंड का वार पर कुछ कंटेस्टेंट्स से हमेशा परेशान नजर आते हैं.' तीसरे यूजर ने ट्वीट किया, 'भाई खुदके बिग बॉस को ऐसा बोल रहे हैं. लेकिन आजकल की जनरेशन Z के लिए गाली-गलौज नॉर्मल है.'

@BeingSalmanKhan himself hosts Bigg Boss where contestants abuse and fight with each other. — YUVRAJ (@yuvrajrwdy) August 4, 2026

Was this a indirect jab at biggboss cause bb survives on it and salman always so done with some contestants on the wkv ?? — ? (@beingblunt_) August 4, 2026

Khudke BiggBoss ko bhai aisa bol re.? But aajkal k GenZ k liye gaali galoch is normal. Dekha na humne protests par.?? — Suman (@bbfanperspectiv) August 4, 2026

जमकर वायरल हुआ था Salman Khan ये वीडियो

आपको याद हो तो 'अलायंस' में सलमान खान जब गए थे तब उनका एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में 'रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है लग रहा है.' कहा था. यह मजाक सलमान के उस सुझाव के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई सोहेल खान इस शो के आने वाले सीजन को होस्ट कर सकते हैं. सोहेल से बात करते हुए सलमान ने कहा, 'अगला सीजन हो तो, शायद इसलिए क्योंकि आपने शो देखा है, आप भी इसे होस्ट करना चाह सकते हैं.' इसके बाद उन्होंने मजाक में जोड़ा कि रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जो शायद हाल ही में रियलिटी शोज के होस्ट के रूप में रितेश के काम की तरफ इशारा था और हंसते-हंसते यह संकेत था कि सोहेल उनके लिए कॉम्पिटिशन बन सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…