'रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में...', Salman Khan के क्रिप्टिक बयान ने मचाया तहलका, प्रोमो देख सिर खुजाने लगे लोग

Salman Khan's Cryptic Remark In Alliance Promo Video Viral: प्राइम वीडियो (Prime Video) का रियलिटी शो 'द अलायंस' (The Alliance) लगातार चर्चा में बना हुआ है. शो के कंटेस्टेंट्स आए दिन अपने खुलासे और लड़ाई को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं. वहीं, इसी बीच शो के नए एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सोहेल खान (Sohail Khan) के साथ क्या गड़बड़ हो गई है. हालांकि, सोहेल से ज्यादा इस समय सलमान खान (Salman Khan) के एक चौंकाने वाले बयान को लेकर तहलका मचा हुआ है, जो भाईजान ने रितेश देशमुख को लेकर दिया. सुपरस्टार ने शो में यह हिंट दिया कि रितेश (Riteish Deshmukh) की 'नौकरी खतरे में है', जिसके बाद लोग हैरान हैं कि आखिर शो में अचानक 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) के होस्ट का जिक्र क्यों किया गया. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है.
दरअसल, 'द अलायंस' (The Alliance Promo Video) के प्रोमो वीडियो की शुरुआत में सोहेल खान को गुस्से में सेट के एक हिस्से पर लात मारते हुए देखा जाता है, जिससे तेज आवाज सुनकर सभी कंटेस्टेंट्स चौंक जाते हैं. परेशान होकर सब लोग फौरन यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि क्या हुआ है और कुछ ही पलों में सलमान खान की शो में सरप्राइज एंट्री होती है, जिसे देखकर कंटेस्टेंट्स हैरान रह जाते हैं. जैसे ही सलमान अंदर आते हैं, वह अपने छोटे भाई को प्यार से गले लगाते हैं और पूछते हैं, 'क्या भाई?' इस पर सोहेल कबूल करते हैं, 'मैं आज बहुत ज्यादा घबरा गया था.' इस बात से हैरान होकर सलमान पूछते हैं, 'तुम आज घबरा गए थे?' इसके बाद वह कंटेस्टेंट्स की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, 'कोई स्ट्रेस तो नहीं दे रहे हो ना?' इस पर जैद दरबार तुरंत जवाब देते हैं, 'बिल्कुल भी नहीं.'
हालांकि, इसके बाद सलमान खान ने जो बात कही, वही इस प्रोमो का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई है. कंटेस्टेंट्स से मुखातिब होते हुए सलमान ने मजाक में कहा, 'मुझे लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में लग रही है.' उनके इस क्रिप्टिक कमेंट ने दर्शकों को न सिर्फ इसका मतलब निकालने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वो एक्टर के इस बयान को सुनकर अपना सिर भी खुजाने लगे हैं, क्योंकि रितेश देशमुख तो इस शो का हिस्सा हैं ही नहीं.
यही वजह है कि, प्रोमो वीडियो पर एक यूजर ने पूछा, 'उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि रितेश की नौकरी खतरे में लग रही है? रितेश ने क्या किया है?' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'लेकिन उन्होंने रितेश की टांग क्यों खींची? रितेश तो #AllianceOnPrime होस्ट नहीं कर रहे हैं.' तो वहीं कई यूजर्स का कहना है कि, सलमान खान को शो के होस्ट को लेकर कंफ्यूजन हो गई है और वो कुणाल खेमू की जगह रितेश देशमुख का नाम ले रहे हैं. ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
? Salman Khan enters #AllianceOnPrime to support his brother Sohail Khan! ?
And that promo ending… did Salman just roast Ritesh Deshmukh? ? pic.twitter.com/Y62y9RDD6r
— BBTak (@BiggBoss_Tak) August 2, 2026
हालांकि, दर्शकों को शायद ही ये मालूम हो कि, 'द अलायंस' में सलमान खान का यह स्पेशल अपीयरेंस सोहेल खान के गेम के एक बेहद अहम मोड़ पर हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा सजदेह के शो से इमोशनल एग्जिट के बाद और ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे सोहेल का हौसला बढ़ाने के लिए सुपरस्टार खुद घर के अंदर पहुंचे थे. सीमा के जाने के बाद सोहेल काफी इमोशनल और थके हुए दिख रहे थे और फिजिकल टास्क के दौरान भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था. ऐसे में जब मुकाबला अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, तो सोहेल का जोश बढ़ाने के लिए सलमान खुद आगे आए.
But why did he roast Ritesh ?
Ritesh is not hosting #AllianceOnPrime
— ? ? (@justkudiX_22) August 2, 2026
बता दें कि 'अलायंस' के नए एपिसोड्स हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ प्राइम वीडियो पर रिलीज होते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…