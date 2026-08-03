Alliance में Salman Khan को याद आए जेल के काले दिन, बताया अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच

Salman Khan हाल ही में प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए अपनी जिंदगी के सबसे डरावने सच के बारे में खुलकर बात की.

सलमान खान ने जेल में बिताए काले दिनों को किया याद

Salman Khan Recalls Time In Jail On Alliance: अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. शो में कुशाल टंडन, अली गोनी, मिनी माथुर, जैद दरबार और अरसलान गोनी समेत कई पॉपुलर चेहरे बतौर कंटेस्टेंट शो में नजर आ रहे हैं, वहीं शो में इन सभी के साथ-साथ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के छोटे भाई सोहेल खान (Sohail Khan) भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में एक्टर अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए 'अलायंस' (Alliance Promo Video) के अंदर गए थे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, लेकिन 'अलायंस' में सलमान खान के स्पेशल अपीयरेंस से ज्यादा उनके बयान की चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने जेल में बिताए काले दिनों को याद करते हुए एक ऐसा राज खोला जिसने उनके फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

सलमान खान ने बताया अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच

'अलायंस' में सलमान खान के स्पेशल अपीयरेंस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक में सुपरस्टार कंटेस्टेंट्स से बातचीत के दौरान वो अपने जेल के दिनों को याद करते हुए वहां की हालत के बारे में खुलकर बात करते नजर आए. वीडियो में सलमान ने कहा, 'बहुत साल पहले जब मैं जेल गया था, तो हमारे सामने लोहे की सलाखें थीं. एक बहुत छोटे से कमरे में 50-60, कभी 70 लोग रहते थे. सिर्फ एक बाथरूम था, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट. कभी उसमें छिपकलियां होती थीं और उससे भी बुरा ये कि गंदगी इतनी भरी रहती थी कि यहां तक आ जाती थी.' (उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि गंदगी कितनी ऊपर तक भर जाती थी।). सलमान खान का ये खुलासा उनके फैंस को हैरान कर सकता है.

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इसके पहले सलमान खान (Salman Khan Video) का एक और वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैला था, जिसमें वो 'अलायंस' में ही रितेश देशमुख को धमकी देते नजर आए थे. एक्टर ने कहा था, 'लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है.' हालांकि, उनका 'अलायंस' में ये कहना किसी की समझ में नहीं आया था.

जेल में कितने दिन बिता चुके हैं सलमान खान?

जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दें कि, सलमान खान 1998 के ब्लैकबक और चिंकारा शिकार मामले में अलग-अलग मौकों पर जेल और पुलिस हिरासत में रह चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कुल मिलाकर करीब 18 दिन जेल में बिताए थे. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने अपने जेल के एक्सपीरियंस के बारे में बात की हो. साल 2008 में 'ऑन द काउच विद कोएल' शो में उन्होंने कहा था, 'मैं बिल्कुल शांत था. बस चिल कर रहा था. सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ बाथरूम की थी. मैं तीन-चार बार जेल के अंदर और बाहर गया. अगर कोई आपको जेल भेजना चाहता है, तो आप चुपचाप चले जाते हैं. लेकिन जब आपको पता हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो सिर ऊंचा करके जाते हैं.'

Sohail Khan & all the housemates are visibly emotional as #SalmanKhan opens up about the hardships & difficult moments he went through during his time in jail. The way Bhai describes everything is deeply moving, leaving everyone emotional & silent #Alliance… — Sohail. (@BeingSohail__) August 3, 2026

क्या है शो की रणनीति?

एक्टर कुणाल खेमू (Kunal Khemu) द्वारा होस्ट किया गया 'अलायंस' साल 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ. इस रियलिटी शो में फिल्म, टीवी, डिजिटल एंटरटेनमेंट और खेल जगत की कई मशहूर हस्तियां हिस्सा ले रही हैं. शो के अंदर कंटेस्टेंट्स को शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही खेल में टिके रहने के लिए उन्हें दोस्ती और रणनीति दोनों का सहारा लेना पड़ता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…