Latent Season 2: 'उसकी भी नहीं चली...', समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की Alpha का मजाक, सुन राघव जुयाल भी रह गए हैरान!

Latent Season 2 Viral Video: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) अपनी हाजिरजवाबी और बिना किसी फिल्टर वाले ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि उनका शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India's Got Latent Season 2) लगातार चर्चा में बना हुआ है. इसमें अक्सर सितारे अपनी फिल्मों और शोज के प्रमोशन के लिए भी आते हैं. इसी कड़ी राघव जुयाल (Raghav Juyal) भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के प्रमोशन के लिए शो के लेटेस्ट एपिसोड में पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो सामने आया है. पर इस क्लिप में समय रैना ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की 'अल्फा' (Alpha) को लेकर भी ऐसा मजाक उड़ाया जो इंटरनेट पर छा गया है.
आपको बता दें कि, सामने आई क्लिप में राघव जुयाल और निहारिका एनएम अपनी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का प्रमोशन करने आए थे, जबकि मुनव्वर फारूकी और रोहन जोशी पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद थे. इसी दौरान समय ने आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' का जिक्र करते हुए एक मजेदार तंज कसा. जिसे सुनकर एक बार को राघव जुयाल भी हैरान रह गए.
दरअसल, यह बातचीत तब शुरू हुई जब राघव ने अपनी आने वाली फिल्म का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरी फिल्म आ रही है, भाई तेरा स्टार है.' इस बात पर रिएक्ट करते हुए समय ने मजाक में पूछा, 'कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा, तो कैसा स्टार है तू?' इसके बाद राघव ने समय के इस ताने का जवाब देते हुए 'अल्फा' का नाम लिया और कहा, 'कोई नहीं, आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था.' राघव का इशारा उस वक्त की तरफ था जब आलिया अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए शरवरी के साथ 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर आई थीं. लेकिन इस पर समय ने जो कहा उसने तो राघव को भी हैरान कर दिया.
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दरअसल, राघव जुयाल की बात सुनकर बिना एक पल गंवाए, समय रैना ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'उसकी भी नहीं चली' फिर जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. यह मजेदार बातचीत सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई, जहां फैंस इस वीडियो क्लिप को शेयर कर रहे हैं और समया के बात करने के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.
Samay Raina hilariously roasts Alia Bhatt over Alpha in India's Got Latent Season 2! ? ft. Raghav Juyal, Rohan Joshi & Niharika. #Shorts #Comedy #IndiasGotLatent #samayraina #funny pic.twitter.com/1Pf36AEtIz
— Year Countdown Live (@GlobalYearLive) July 27, 2026
आपको बता दें कि जब 'अल्फा' रिलीज़ हुई थी, तब समय रैना ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था. इस इवेंट के दौरान उन्होंने आलिया भट्ट को वीडियो कॉल भी किया था, जिसे देखकर दर्शक खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लगे. वीडियो कॉल पर आलिया ने दर्शकों से पूछा था, 'क्या सच में आप लोगों ने मजा लिया?' वैसे, राघव जुयाल वाला यह नया एपिसोड नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगा. यह एपिसोड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने यूट्यूब पर इसके लिए पैसे देकर मेंबरशिप ली हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…