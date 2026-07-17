google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Web Series
  • India’s Got Latent 2 में होने वाली है इन बड़े सितारों की एंट्री! अपकमिंग एपिसोड के गेस्ट्स का हुआ खु...

India’s Got Latent 2 में होने वाली है इन बड़े सितारों की एंट्री! अपकमिंग एपिसोड के गेस्ट्स का हुआ खुलासा- EXCLUSIVE

India’s Got Latent 2: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के अपकमिंग एपिसोड के गेस्ट्स की लिस्ट लीक हो गई है. शो के विनर 'सिंगिंग कॉप' ने खुद आने वाले मेहनाने के नाम से पर्दा उठा दिया है. तो चलिए जानते हैं कौन है वो सितारे जो तीसरे एपिसोड में तहलका मचाने आ रहे हैं.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: July 17, 2026 1:21 PM IST
India’s Got Latent 2 में होने वाली है इन बड़े सितारों की एंट्री! अपकमिंग एपिसोड के गेस्ट्स का हुआ खुलासा- EXCLUSIVE

तीसरे एपिसोड में कौन से सितारे मचाने वाले हैं धमाल?

India’s Got Latent 2 Upcoming Guests Revealed: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) इन दिनों अपने नए कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 (India's Got Latent 2) के साथ एक बार फिर धमाल मचा रहे हैं. शो ने आते ही यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है. अब तक इस सीजन के सिर्फ दो एपिसोड आए हैं और फैंस के बीच अभी से खलबली मची है कि, अगले एपिसोड में जजों की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है. अगर आप भी इसी ताक में बैठे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई है. शो के ही एक विनर ने अगले एपिसोड के गेस्ट्स के नाम लीक कर दिए हैं. तो चलिए आपको बता दें कि, वो दो बड़े चेहरे कौन हैं जो समय रैना के शो में एंटरटेनमेंट का डोज डबल करने आ रहे हैं.

India's Got Latent 2: कौन है समय रैना के शो में गदर मचाने वाली Geni Kamki? जिसका टैलेंट देख जनता से जजेस तक रह गए दंग!
Also Read

India's Got Latent 2: कौन है समय रैना के शो में गदर मचाने वाली Geni Kamki? जिसका टैलेंट देख जनता से जजेस तक रह गए दंग!

'सिंगिंग कॉप' ने खोल दिया शो का बड़ा राज!

समय रैना (Samay Raina Show) के मोस्ट पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' (India's Got Latent 2) के अब तक दो धमाकेदार एपिसोड्स एयर हो चुके हैं. दूसरे एपिसोड के विनर रहे कपिल दिनकर (Kapil Dinkar) (जिन्हें लोग 'सिंगिंग कॉप' के नाम से भी जानते हैं) शो जीतने के बाद रातों-रात सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं. इसी बीच कपिल ने 'जी मीडिया' के 'बॉलीवुड लाइफ' की टीम के साथ खास बातचीत की. इंटरव्यू के दौरान कपिल ने शो में अपनी जर्नी से लेकर अपनी लाइफ और म्यूजिक पैशन पर बात की, लेकिन इसी दौरान बातों ही बातों में उन्होंने शो का एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी दे डाला.

India’s Got Latent 2: नेटफ्लिक्स पर इस डेट से आएगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', समय रैना बोले- 'गालियां तो पड़ेंगी...'
Also Read

India’s Got Latent 2: नेटफ्लिक्स पर इस डेट से आएगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', समय रैना बोले- 'गालियां तो पड़ेंगी...'

अपकमिंग एपिसोड्स में नजर आएंगे ये 2 सितारे

दरअसल, इंटरव्यू के दौरान बातों ही बातों में कपिल दिनकर ने अपकमिंग एपिसोड्स में आने वाले गेस्ट्स के नाम का खुलासा कर डाला. कपिल ने बताया कि, आने वाले एपिसोड में पंजाबी सेंसेशन करण औजला (Karan Aujla) और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) बतौर गेस्ट जज नजर आने वाले हैं. हालांकि, अभी तक सामय रैना या यूट्यूब की तरफ से इस बात पर कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है.

क्या सच होगी फैंस की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश?

पिछले तीन हफ्तों से इंटरनेट पर ये अफवाहें उड़ रही थीं कि, करण औजला इस शो में आ सकते हैं, लेकिन फैंस को लग रहा था कि शायद यह सिर्फ एक अफवाह है और ऐसा होना मुमकिन नहीं है. पर अब जब शो के विनर ने खुद यह नाम लिया है, तो उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. अगर करण औजला और विशाल ददलानी सच में समय के पैनल में शामिल होते हैं, तो यह इस सीजन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और धमाकेदार एपिसोड बन सकता है.

कैसा रहा है 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का सफर

पहले सीजन के अचानक बंद होने के बाद समय रैना ने इस नए सीजन के साथ तगड़ा कमबैक किया है. सीजन 2 का पहला एपिसोड 20 जून 2026 को आया था, जिसमें आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शर्वरी वाघ (Sharvari Wagh) जैसी स्टार्स नजर आई थीं. वहीं, 3 जुलाई 2026 को आए दूसरे एपिसोड में कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिम्बाचिया ने महफिल जमाई थी. अब देखना यह है कि करण और विशाल का एपिसोड कब ड्रॉप होता है और इसका विनर कौन होता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

Tags:

Up Next

Govinda की कमबैक मूवी पर सुनीता आहूजा बोलीं- 'रूपा-वूपा की नहीं, मेरी और मेरे बेटे की फिल्म की बात करो'

Next Story

Govinda की कमबैक मूवी पर सुनीता आहूजा बोलीं- 'रूपा-वूपा की नहीं, मेरी और मेरे बेटे की फिल्म की बात करो'