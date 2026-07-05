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'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे की बतौर पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री कंफर्म, फराह खान और रितेश देशमुख के शो मेंं मचेगा बवाल!

फराह खान और रितेश देशमुख के शो 'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे पहली वाइल्ड कार्ड बनकर आ रही हैं. शिल्पा शिंदे अपने एक बयान के बाज से लगातार विवादों में हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 5, 2026 2:48 PM IST
'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे की बतौर पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री कंफर्म, फराह खान और रितेश देशमुख के शो मेंं मचेगा बवाल!

'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे की एंट्री

जब से रियलिटी शो 'लॉक अप' का नया सीजन शुरू हुआ है, तब से यह लगातार खबरों में बना हुआ है. अब इस शो का रोमांच और ड्रामा दोगुना होने वाला है, क्योंकि टीवी की चहेती 'अंगूरी भाभी' यानी शिल्पा शिंदे शो की पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर जेल के अंदर एंट्री ले रही हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर शिल्पा का एक धमाकेदार प्रोमो वीडियो शेयर करके इस खबर पर पक्की मुहर लगा दी है.

शिल्पा शिंदे लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री

सामने आए प्रोमो वीडियो में शिल्पा शिंदे अपने बेबाक अंदाज में बाकी कैदियों को चेतावनी देती नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, "सुना है सब लोग अंदर अपनी-अपनी गद्दी जमाए बैठे हैं. लेकिन उन्हें कह दो जब तक कोई बाहर का अंदर कदम नहीं रखता, तब तक ही उनका राज चलता रहेगा." इस वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा "सही पकड़े हैं! अब गेम पलटने वाला है." बता दें कि फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया जा रहा यह शो हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है.

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झूठे केस के खुलासे से शुरु हुआ विवाद

शिल्पा शिंदे की इस एंट्री को लेकर इसलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने एक बयान से पूरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया था. शिल्पा ने मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में कुबूल किया था कि साल 2017 में प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ जो उन्होंने सेक्शुअल हैरेसमेंट (यौन उत्पीड़न) का केस दर्ज कराया था, वह असल में झूठा था.

शिल्पा ने इस पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा करते हुए कहा, "यह बात कोई नहीं जानता. अब मुझे सच बताने में कोई डर नहीं है. उस वक्त मेरे पास प्रोड्यूसर के खिलाफ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था. बाद में हमारा सेटलमेंट भी हो गया था. चूंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से आती हूं, तो मुझे पता था कि पुलिस सीधे कहती है कि अगर गंभीर एफआईआर दर्ज करानी है, तो आरोप भी बड़े और गंभीर लिखने होंगे." शिल्पा के इस कबूलनामे के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है और लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं.

शो का पहला एविक्शन

'लॉक अप' के घर में सिर्फ वाइल्ड कार्ड की एंट्री ही नहीं हुई, बल्कि शो का पहला एलिमिनेशन भी हो चुका है. हालिया एपिसोड में श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बन गई हैं, जबकि आकांक्षा चमोला और माधुरी जैन ग्रोवर इस बार एविक्शन से बच निकली हैं. अब इस शो में राम कपूर, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, रियाज एली और सूफी मोतीवाला जैसे कई बड़े नाम एक-दूसरे को टक्कर दे रहे हैं. 27 जून से शुरू हुए इस शो में अब शिल्पा शिंदे की एंट्री के बाद देखना दिलचस्प होगा कि वह घर के अंदर खेल को कैसे बदलती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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