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Lock Upp 2: शिवांगी जोशी की मिमिक्री कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, 'वर्जिन' वाले कमेंट पर भड़के लोग; कहा- 'ये बहुत ही घटिया...'

Lock Upp 2 में इन दिनों जमकर बवाल हो रहा है, लेकिन इसी बीच शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी की मिमिक्री करते हुए कुछ ऐसा विवादित कमेंट कर दिया है जिसे लेकर अब सोशल मीडया पर एक्ट्रेस की थू-थू हो रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 14, 2026 8:07 PM IST
Lock Upp 2: शिवांगी जोशी की मिमिक्री कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, 'वर्जिन' वाले कमेंट पर भड़के लोग; कहा- 'ये बहुत ही घटिया...'

शिवांगी जोशी की मिमिक्री करना शिल्पा शिंदे को पड़ा भारी

Massive Backlash After Shilpa Shinde Virgin Comment: ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर चल रहे रिएलिटी शो 'लॉक अप:सच या सजा' (Lock Upp 2) में इस वक्त जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. लेकिन इस बार शो के अंदर जो हुआ, उसने सोशल मीडिया पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. हुआ यूं कि, 'भाभी जी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) अपनी एक अजीबोगरीब हरकत की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं. दरअसल, शो के एक लेटेस्ट एपिसोड में शिल्पा ने टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) की मिमिक्री करते हुए उनकी पर्सनल लाइफ और वर्जिनिटी पर ऐसा कमेंट कर दिया, जिसे देखकर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. लोग इसे सीधे-सीधे शिवांगी का 'कैरेक्टर असैसिनेशन' बता रहे हैं.

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कैमरे के सामने ये क्या बोल गईं शिल्पा शिंदे?

सोशल मीडिया पर 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2 Viral Video) के वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि, शो की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे से मस्ती-मजाक कर रही थीं. इस दौरान श्रेया ने शिल्पा से कहा कि, वो दूर बैठे एक्टर हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी की मिमिक्री करके दिखाएं कि वे दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे. श्रेया ने पहले हर्षद की नकल उतारी, जिसके बाद शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी की एक्टिंग करनी शुरू की, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो शब्द कहे उसने फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. दरअसल, शिवांगी का मजाक उड़ाते हुए शिल्पा कैमरे के सामने बोलीं, 'मैं तो बहुत मासूम हूं. मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं वर्जिन हूं. मैं तो शादी के बाद भी नहीं करूंगी.'

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इंटरनेट पर फूटा फैंस का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi Video) के फैंस ने शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा की क्लास लगानी शुरू कर दी. यूजर्स का कहना है कि किसी एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और उसकी सेक्शुअलिटी पर इस तरह का भद्दा कमेंट करना बेहद शर्मनाक है. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'शिल्पा और श्रेया इतनी बेशर्मी से किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकती हैं, लेकिन जब कोई इन्हें इनकी भाषा में जवाब देता है, तो ये तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिवांगी ने कभी किसी पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, उनके बारे में ऐसी वाहियात बातें बोलना बहुत ही घटिया और डिस्टर्बिंग है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस क्लिप पर देखने को मिल रहे हैं.

'लॉक अप 2' में आने वाला है महा-ट्विस्ट

एक तरफ जहां बाहर यह विवाद गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 'लॉक अप 2' के घर के अंदर का माहौल भी काफी टेंशन वाला हो गया है. हाल ही में हुए 'जजमेंट डे' के बाद आकांक्षा चौधरी को पनिशमेंट सेल में भेज दिया गया है और कई कंटेस्टेंट्स पर बेघर होने की तलवार लटक रही है.

बता दें कि, मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि इस हफ्ते एक मिड-वीक 'जजमेंट डे' आने वाला है, जिसमें डबल एविक्शन होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो माधुरी जैन इस हफ्ते शो से बाहर हो सकती हैं. वहीं, यह भी चर्चा है कि खतरे में होने के बावजूद आकांक्षा चौधरी को शो से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें एक सरप्राइज ट्विस्ट के तहत 'सीक्रेट रूम' में शिफ्ट किया जा सकता है. अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या नया धमाका होता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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