श्रेया कालरा की जीत पर खुशी से झूमीं Shilpa Shinde, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

‘लॉकअप 2’ के ग्रैंड फिनाले में श्रेया कालरा ने शानदार जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. उनकी इस बड़ी सफलता से साथी कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे बेहद खुश नजर आईं.

श्रेया कालरा की जीत पर खुशी से झूमीं Shilpa Shinde

ओटीटी की दुनिया में सनसनी मचाने वाला चर्चित रियलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ आखिरकार अपने सबसे रोमांचक और ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त हो चुका है. इस सीजन ने दर्शकों के दिलों-दिमाग पर इस कदर कब्जा किया हुआ था कि फिनाले वाले दिन हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी थीं कि आखिर इस साल की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी. कड़े मुकाबले और रोमांचक उतार-चढ़ाव के बाद, आखिरकार श्रेया कालरा ने अपने शानदार खेल के दम पर 'लॉकअप 2' का ताज अपने सिर पर सजा लिया. श्रेया ने फिनाले की रेस में शिवांगी जोशी, योगेश रावत, शिल्पा शिंदे और राम कपूर जैसे दिग्गज और लोकप्रिय चेहरों को कड़ी टक्कर देते हुए मात दी और विजेता का खिताब अपने नाम किया. श्रेया की इस ऐतिहासिक जीत से उनके फैंस में जश्न का माहौल है, लेकिन इस जीत से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है, तो वह हैं शो की फाइनलिस्ट रहीं एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे.

शिल्पा शिंदे का दिल जीतने वाला रिएक्शन

शिल्पा शिंदे खुद इस शो के फिनाले तक पहुंची थीं और टॉप 4 की रेस का हिस्सा थीं, श्रेया कालरा की जीत से इतनी अधिक गदगद थीं कि उन्होंने अपनी खुशी छिपाए नहीं छिपाई. सोशल मीडिया पर उनका एक खास पोस्ट इन दिनों आग की तरह वायरल हो रहा है. अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्रेया की जीत का वह पल शेयर करते हुए, जब उन्हें विनर घोषित किया गया था, शिल्पा ने एक बेहद प्यारा और भावुक नोट लिखा.

शिल्पा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह इस समय सातवें आसमान पर हैं और उनके पास अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं. उन्होंने अपनी दोस्त और को-कंटेस्टेंट को बधाई देते हुए लिखा, "मेरी बेस्टी श्रेया जीत गई है. बहुत-बहुत शुभकामनाएं स्वीटहार्ट, तुम सच में इस जीत की हकदार थी." शिल्पा ने आगे लिखा कि जब उन्होंने श्रेया को मंच पर चमकते हुए देखा, तो उनका दिल गर्व और खुशी से भर आया. उन्होंने श्रेया को ढेर सारा प्यार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी इस साथी पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है.

जब हारकर भी खुश थीं शिल्पा शिंदे

गौरतलब है कि शो के दौरान शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा के बीच की बॉन्डिंग दर्शकों को बेहद पसंद आई थी. फिनाले की रेस में जब शिल्पा टॉप 4 से बाहर हुई थीं, तब उन्होंने खुले दिल से यह बात कही थी कि अगर वह इस शो को नहीं जीतती हैं और श्रेया जीतती हैं, तो उन्हें इसका जरा भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि वह दिल से चाहती हैं कि श्रेया ही इस ट्रॉफी को जीते. उनकी यह बात सच साबित हुई और जैसे ही जेलर्स ने श्रेया कालरा को विजेता घोषित किया, दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाकर अपनी जीत का जश्न मनाया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.