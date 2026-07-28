google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Web Series
  • ‘परिवार होते हुए भी अनाथ…’ सर्जरी के ठीक बाद रात 11 बजे घर से बेदखल हुईं शिल्पा शिंदे, लाॅकअप में बय...

‘परिवार होते हुए भी अनाथ…’ सर्जरी के ठीक बाद रात 11 बजे घर से बेदखल हुईं शिल्पा शिंदे, लाॅकअप में बयां किया दर्द

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' में शिल्पा शिंदे ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच शेयर किया है. सर्जरी के तुरंत बाद रात 11 बजे घर से निकाले जाने की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 28, 2026 2:12 PM IST
‘परिवार होते हुए भी अनाथ…’ सर्जरी के ठीक बाद रात 11 बजे घर से बेदखल हुईं शिल्पा शिंदे, लाॅकअप में बयां किया दर्द

घर से बेदखल हुईं शिल्पा शिंदे

टीवी एक्ट्रेस और 'भाबीजी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे एक बार फिर अपने एक बड़े खुलासे के कारण सुर्खियों में हैं. रियलिटी शो 'लॉक अप' के दूसरे सीजन यानी 'लॉक अप 2' में नजर आ रही शिल्पा ने हाल ही में अपने जीवन के स्ट्रगल को दुनिया के सामने खोला है. शो के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के संघर्षों को बयां किए.

Lock Upp 2: हिना खान के आगे खून के आंसू रोने को मजबूर हुईं शिल्पा शिंदे, पुराने घाव हुए ताजा
Also Read

Lock Upp 2: हिना खान के आगे खून के आंसू रोने को मजबूर हुईं शिल्पा शिंदे, पुराने घाव हुए ताजा

आधी रात को घर छोड़ने का दर्द

शो के एक एपिसोड के दौरान साथी कंटेस्टेंट द्वारा उनका एक सिक्रेट खोले जाने के बाद शिल्पा शिंदे ने खुद अपनी आपबीती सुनाई. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कुछ साल पहले जब उनकी शोल्डर सर्जरी हुई थी, तो उनकी जिंदगी में एक भयानक दौर आया. शिल्पा ने नम आंखों से बताया कि सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद, रात के ठीक 11 बजे उन्हें उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था. उस मुश्किल घड़ी में हालात इतने बदतर हो चुके थे कि उनकी मां भी चाहकर उन्हें रोक नहीं पाईं, क्योंकि वे परिवार के दूसरे सदस्यों के दबाव में आ गई थीं.

Lock Upp 2: स्किप्टेड है एकता कपूर का शो? 1 ब्लंडर ने 'लॉक अप 2' की रियलिटी पर उठाया सवाल, Video Viral
Also Read

Lock Upp 2: स्किप्टेड है एकता कपूर का शो? 1 ब्लंडर ने 'लॉक अप 2' की रियलिटी पर उठाया सवाल, Video Viral

परिवार वालों ने नहीं दिया साथ

शिल्पा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो परिवार न होने का दर्द झेलते हैं, लेकिन असली पीड़ा तब होती है जब आपके पास परिवार का नाम तो हो, लेकिन अपनों का साथ न मिले. उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा, "लोग अक्सर परिवार-परिवार चिल्लाते हैं, लेकिन मेरे पास परिवार होकर भी मैं खुद अनाथ जैसी जिंदगी जी रही हूं. मैं किसी की भी सहानुभूति या दया नहीं चाहती." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि परिवार में हमेशा दूसरों की भलाई सोचते-सोचते वह खुद एक डोरमैट बनकर रह गई थीं, जहां लोग उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे थे.

अब मुंबई में होटलों का सहारा

एक्ट्रेस ने अपने कठिन हालातों के बारे में बात करते हुए यह भी शेयर किया कि अब वह मुंबई में उस पुराने आशियाने में नहीं रहतीं. हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें कई बार होटलों या शेल्टर होम्स में रहना पड़ता है. इन तमाम दुखों के बावजूद शिल्पा के इरादे मजबूत हैं. अब उनका सबसे बड़ा सपना केवल अपने लिए घर बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा शेल्टर होम शुरू करना है जहां वे बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित जगह दे सकें.

रिश्तों को लेकर बदली सोच

शिल्पा ने बताया कि इन बुरे अनुभवों और अपनों से मिले धोखों ने उनकी रिश्तों को देखने की पूरी नजर ही बदल दी है. वह लंबे समय से अपनी मां से भी नहीं मिल पाई हैं, हालांकि उनके दिल में आज भी मां के लिए प्यार और मिलने की चाहत है. दुनिया उन्हें अक्सर 'टॉक्सिक' करार देती है और यह इल्जाम लगाती है कि वह किसी के साथ रिश्ते निभाना नहीं जानतीं, लेकिन अब वह इन बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देतीं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Latent Season 2: 'उसकी भी नहीं चली...', समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की Alpha का मजाक, सुन राघव जुयाल भी रह गए हैरान!

Next Story

Latent Season 2: 'उसकी भी नहीं चली...', समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की Alpha का मजाक, सुन राघव जुयाल भी रह गए हैरान!