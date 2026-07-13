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Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे की बदतमीजी पर भड़कीं शिवांगी जोशी की बहन शीतल, सरेआम लगा दी क्लास! कहा, 'किस बात का...'

Lock Upp 2 में हर दिन नए ड्रामे, तीखी बहस और बदलते रिश्ते देखने को मिल रहे हैं. लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों की चहेती एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 13, 2026 3:49 PM IST
Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे की बदतमीजी पर भड़कीं शिवांगी जोशी की बहन शीतल, सरेआम लगा दी क्लास! कहा, 'किस बात का...'

शिल्पा शिंदे पर क्यों भड़कीं शीतल जोशी?

Lock Upp 2: फराह खान और रितेश देशमुख का रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp 2) इस समय ओटीटी पर गदर मचा रहा है. शो में हर दिन नए ड्रामे, तीखी बहस और बदलते रिश्ते देखने को मिल रहे हैं. लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. टीवी की चहेती 'नायरा' यानी शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के साथ शो के अंदर कुछ ऐसा बर्ताव हुआ, जिसे देखकर उनकी बहन शीतल जोशी का खून खौल उठा और उन्होंने सरेआम सोशल मीडिया पर आकर सीनियर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) की क्लास लगा दी. इतना ही नहीं शीतल ने उन्हें 'क्रूर' तक कह डाला है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हुआ यूं कि शो के अंदर शिवांगी जोशी की तबीयत काफी खराब थी. वो अच्छा फील नहीं कर रही थीं. पूरा घर इस बात को जानता था, लेकिन आरोप है कि बावजूद इसके शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde Shivangi Joshi Fight) का दिल नहीं पिघला. शिल्पा ने न सिर्फ बीमार शिवांगी को अकेले कमरा साफ करने पर मजबूर किया, बल्कि उनके करीबी दोस्त हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) को भी शिवांगी की मदद करने से रोकने की कोशिश की. इतना ही नहीं, शिल्पा ने शिवांगी को ये तक हिदायत दे डाली कि वो हर्षद से ज्यादा बातचीत न किया करें.

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शिल्पा शिंदे का ये अड़ियल और सख्त रवैया देखकर फैंस हैरान रह गए. हालांकि, इस पूरे वाकये के दौरान तारीफ करनी होगी शिवांगी जोशी की, जिन्होंने इतनी खराब तबीयत और दबाव के बावजूद अपना आपा नहीं खोया और बेहद शांत रहकर पूरी सिचुएशन को हैंडल किया. लेकिन बाहर एक्ट्रेस की बहन शीतल जोशी का ये सब देखकर पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरेआम शिल्पा शिंदे की क्लास लगा दी.

शिवांगी से किस बात का बदला निकाल रही हैं शिल्पा शिंदे?

'लॉक अप 2' के अदंर बहन शिवांगी के साथ शिल्पा शिंदे का ऐसा बर्ताव देखकर शीतल जोशी गुस्से से आग बबूला हो उठीं और अपनी बहन के सपोर्ट में उतर आईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा और बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए शिल्पा शिंदे को आड़े हाथों लिया. शीतल ने लिखा, 'हाय एवरीवन, आज मैं बहुत ज्यादा निराश हूं. शिल्पा शिंदे जैसी इतनी सीनियर एक्ट्रेस को शिवांगी के लिए इतना क्रूर और अमानवीय व्यवहार करते देखना बेहद दुखद है. यह जानते हुए भी कि शिवांगी बीमार थी, शिल्पा लगातार उस पर अकेले काम करने का दबाव बनाती रहीं. जब बाकी घरवालों ने हर्षद को शिवांगी की मदद करने के लिए भेजा, तो भी शिल्पा अड़ गईं. पूरा घर इस बात का गवाह था, लेकिन भगवान जाने शिल्पा किस बात का बदला शिवांगी से निकाल रही थीं. आज शिल्पा ने जो कुछ भी किया, वो बिल्कुल भी सही नहीं था.'

शीतल ने आगे अपनी बहन की तारीफ करते हुए लिखा कि, 'शिवांगी पहले दिन से ही बहुत साफ-सुथरा और ईमानदारी का गेम खेल रही हैं. उन्होंने सभी 'शिवांगियन्स' से अपील की कि वे अपनी इस 'बटरफ्लाई गर्ल' का साथ दें, जिसने हमेशा घर में प्यार और दयालुता फैलाई है.'

फैंस ने शिल्पा शिंदे को सुनाई खरी-खोटी

शीतल जोशी के इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. फैंस लगातार शिवांगी जोशी के सपोर्ट में ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि शिल्पा शिंदे सिर्फ फुटेज पाने के लिए और अपनी पर्सनल भड़ास निकालने के लिए एक बीमार कंटेस्टेंट को टारगेट कर रही हैं. वहीं, फैंस इस बात से बेहद खुश हैं कि मुश्किल घड़ी में भी शिवांगी ने अपनी मर्यादा और डिग्निटी को बनाए रखा. हालांकि, अब देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड के एपिसोड में होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख इस मुद्दे पर शिल्पा शिंदे की क्लास लगाते हैं या नहीं और आने वाले दिनों में हर्षद, शिवांगी और शिल्पा का यह ट्राएंगल क्या नया मोड़ लेता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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