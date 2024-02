Mahima Makwana Bold Look In Showtime Trailer Launch: टीवी एक्ट्रेस महिमा मकवाना ने बॉलीवुड में एंट्री कर ली है। महिमा सलमान खान की फिल्म 'अंतिम द ट्रुथ' में नजर आई थीं, जिसमें एक्ट्रेस के काम की खूब तारीफ हुई। वहीं, अब महिमा वेब सीरीज 'शो टाइम' में नजर आने वाली हैं, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। इस सीरीज में महिमा मकवाना के साथ कई बड़े कलाकार नजर आएंगे, जिसमें इमरान हाशमी से लेकर श्रिया सरन का नाम शामिल है। सोशल मीडिया पर इस सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की तस्वीरें तहलका मचा रही हैं, जिसमें महिमा मकवाना ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। महिमा का बोल्ड लुक देख हर कोई हैरान है। Also Read - Mahima Makwana ने Lalbaugcha Raja के आगे टेका माथा, एक्ट्रेस ने नंगे पैर पूरा किया दरबार तक का रास्ता

महिमा मकवाना के लुक ने सबको किया क्लीन बोल्ड

दरअसल, महिमा मकवाना (Mahima Makwana) वेब सीरीज 'शो टाइम' में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इमरान हाशमी, मौनी रॉय, श्रिया सरन के साथ पहुंचीं। इस दौरान करण जौहर भी नजर आए। बता दें कि करण जौहर की ये पहली वेब सीरीज है। उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महिमा मकवाना ब्लैक ब्यूटी बनकर पहुंचीं। एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की फुल ड्रेस के साथ एक कोट कैरी किया था, लेकिन एक्ट्रेस के लुक में चार चांद लगाने का काम उनकी ड्रेस के डीप नेक ने किया है, जिसने उनके लुक को बोल्ड बनाया है। इस ड्रेस में महिमा मकवाना काफी सुंदर और सिंजलिंग लगीं। एक्ट्रेस ने इस आउटफिट के साथ अपने मेकअप को सिंपल रखा और बालों को खुला छोड़ा। इस इवेंट में ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आईं। वहीं, श्रिया सरन गोल्डन कलर की बॉडीकोन ड्रेस में दिखीं। Also Read - कोरोना के बाद Shilpa Shinde सहित इन टीवी स्टार्स की फीस में हुई कटौती, बयां किया था दर्द

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

फैंस ने महिमा मकवाना के लुक पर दिया अपना रिएक्शन

हालांकि, महिमा मकवाना के इस लुक पर फैंस अपना रिएक्शन देने से पीछे नहीं रह पाए। कुछ लोग एक्ट्रेस की भर-भरकर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। कई लोगों को लगा है कि महिमा मकवाना इस आउटफिट में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फेमस होने का अच्छा तरीका है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'पूरी ड्रेस एक नंबर लग रही है लेकिन..' Also Read - Salman Khan ने इन TV सेलेब्स की किस्मत पर चलाई अपनी जादू की छड़ी, रातों-रात दी करियर को नई उड़ान

कब आएगी सीरीज

बता दें कि वेब सीरीज शो टाइम में महिमा मकवाना, श्रिया सरन, मौनी रॉय के अलावा, राजीव खंडेलवाल, विशाल वशिष्ठ, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह सहित कई कलाकार नजर आने वाले हैं। ये सीरीज 8 मार्च 2024 को हॉटस्टार पर आएगी।