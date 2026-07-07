Lock Upp 2 से बाहर आते ही श्रेष्ठा अय्यर ने मचाया गदर, खोला श्रेया कालरा का घिनौना सच! इस कंटेस्टेंट को बताया फेक- Exclusive

Lock Upp 2 से बेघर होते ही श्रेष्ठा अय्यर ने घर के अंदर के काले राज खोले हैं. उन्होंने 'बॉलीवुड लाइफ' खास बातचीत की जिसमें उन्होंने आकांक्षा चमोला का सीक्रेट लीक करने पर श्रेया कालरा का घिनौना सच बताया और साथ ही शो के एक कंटेस्टेंट को फेक भी बताया है.

'लॉक अप 2' से बाहर आते ही श्रेष्ठा अय्यर ने मचाया गदर!

Exclusive With Lock Upp 2 Ex-Contestant Shresta Iyer: ओटीटी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो 'लॉक अप 2: सच या सजा' (Lock Upp 2) इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है. घर के अंदर चल रहे ड्रामे, लड़ाई-झगड़े और कंटेस्टेंट्स के डार्क सीक्रेट्स ने दर्शकों को हैरान कर रखा है. इसी बीच, मशहूर भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर (Shresta Iyer) शो से बाहर हो चुकी हैं. बेघर होने के बाद श्रेष्ठा ने जी मीडिया के 'बॉलीवुड लाइफ' से खास बातचीत की और घर के अंदर चल रहे फर्जीवाड़े और गंदी पॉलिटिक्स का ऐसा पर्दाफाश किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग है. श्रेष्ठा ने 'कबीर सिंह' बने घूम रहे हर्षद चोपड़ा को पूरी तरह 'फेक' बताया है और श्रेया कालरा की घिनौनी चाल का भी सच सामने रखा है. आइए जानते हैं श्रेष्ठा ने घर के अंदर के कौन-कौन से काले राज खोले हैं.

कैसा रहा Shresta Iyer का 'लॉक अप 2' में सफर?

श्रेष्ठा अय्यर से जब पूछा गया कि, 'लॉक अप 2' में आपका सफर बहुत छोटा था. ऐसा लगा जैसे आपने अभी शुरुआत ही की थी कि अचानक आप बाहर हो गए. आप अपने इस सफर को कैसे देखती हैं? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, 'मैं बहुत खुश हूं, जितनी भी मेरी जर्नी अंदर रही थी. क्योंकि, मैंने अंदर जाके एक चीज रियलाइज किया कि ये शो मेरे लिए बना ही नहीं है और मुझे लगता है कि मैं बस...मतलब आप जानते हैं, ये 'कैप्टिव रियलिटी शो' असल में मेरे बस की बात नहीं हैं. तो बाहर आकर मैं बहुत खुश हूं. मुझे नेटफ्लिक्स और बालाजी ने मुझे यह मौका दिया और मैं बस घर वापस आकर खुश हूं.

'गेम के लिए कोई कितना गिर सकता है?'

वहीं इंटरव्यू के दौरान जब श्रेया कालरा के बारे में बात करते हुए उनके पूछा गया कि, 'कोई गेम के लिए कितना गिर सकता है? इस पर श्रेया ने कहा, 'मेरे लिए किसी के साथ सच में घुलने-मिलने के लिए एक हफ्ता बहुत कम समय है. मैं समय लेती हूं. एक इंसान के तौर पर मुझे किसी के सामने खुलकर बात करने और रिश्ता बनाने में काफी समय लगता है और मुझे लगता है कि मैंने किसी खास के साथ कोई मजबूत रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन हां, अगर आप मेरे कम्फर्ट जोन के बारे में पूछें, तो मुझे धीरज और सुनीता-जी के साथ कम्फर्टेबल लगा और मुझे पैम के साथ समय बिताने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वह असल में गेम में एक बहुत ही सच्ची इंसान हैं.'

श्रेष्ठा ने आगे बात को जारी रखते हुए कहा, 'रही बात श्रेया ने जो आकांक्षा चमोला के सीक्रेट्स रिवील किए, तो यह पूरा गेम सीक्रेट्स का ही है. आपको अपना राज छुपाकर रखना होता है और किसी को बताना नहीं होता. हमें शो की शुरुआत में ही साफ बता दिया गया था कि यह सारा खेल आपके सीक्रेट्स पर ही टिका है, इसलिए चाहे जो हो जाए, आपको अपना राज बचाना है. अब देखो, हर किसी का गेम खेलने का तरीका अलग होता है. किसी को लगता है कि जो वो कर रहा है वही उसकी बेस्ट प्लानिंग है, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहूंगी कि श्रेया ने जो किया वो बिल्कुल गलत था.'

Shresta Iyer ने बताया क्यों गलत है श्रेया कालरा

श्रेष्ठा अय्यर ने आगे कहा, 'आकांक्षा के बाईसेक्सुअल होने की जो बात थी, वो बैकस्टेज हुई थी जब गेम शुरू भी नहीं हुआ था. एकता मैम और आकांक्षा आपस में बात कर रही थीं और श्रेया ने वो बातें छुपकर सुन लीं. हम लोग तो उस बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे और उनसे थोड़े दूर खड़े थे, लेकिन श्रेया ने वो बातें सुन लीं और बाद में गेम में आकांक्षा के खिलाफ इस्तेमाल कर दीं.' उन्होंने कहा, 'अगर आकांक्षा ने गेम के दौरान खुद बताया होता कि यह उनका कोई सीक्रेट है और तब श्रेया उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल करती, तो बात समझ आती. लेकिन यह सब तो गेम शुरू होने से पहले बाहर हुआ था और सच तो यह है कि खुद श्रेया को भी पता है कि उसने गलत किया है. अगर आप ध्यान से देखें, तो वो खुद टिश्यू पेपर पर लिप लाइनर से लिखकर आकांक्षा से माफी मांग रही है. अगर उसे लगता कि उसने सही किया है, तो वो कभी माफी नहीं मांगती और न ही रोती. मुझे लगता है कि यह आकांक्षा का एक तरह से गेम में बने रहने का चांस था और सिर्फ खुद को खतरे से बचाने के लिए श्रेया को इस तरह उनकी पर्सनल बात बाहर नहीं लानी चाहिए थी.'

सवाल: आपके हिसाब से ऐसा कौन है जिसके जीतने पर बहुत गलत मैसेज जाएगा?

इस सवाल का जवाब देते हुए श्रेष्ठा अय्यर ने कहा, 'गलत मिसाल? मुझे थोड़ा बहुत हर्षद ऐसा लगता है, क्योंकि वो शो में बहुत ज्यादा फेक लग रहे हैं. मुझे तो लगता है कि अंदर अभी भी उनकी एक्टिंग ही चल रही है. ऐसा फील होता है जैसे उनकी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और जैसे ही कोई डायरेक्टर आकर 'कट' बोलेगा, तब जाकर उनकी असलियत सामने आएगी! वो अंदर अभी भी अपने एक्टिंग वाले ज़ोन में ही जी रहे हैं.' श्रेष्ठा ने कहा, 'बाकी सब लोग तो काफी अच्छा कर रहे हैं. टास्क हो या कुछ और सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. हर्षद भी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बनावटी लगते हैं. अगर आने वाले तीन-चार हफ़्तों में वो अपना असली चेहरा दिखा दें, तो बात अलग है लेकिन अब तक के गेम में तो वो मुझे बिल्कुल फेक लगे हैं. वो जैसे दिखते हैं, असल में वैसे हैं नहीं. उनके अंदर अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने छुपा रखा है और अपना वो साइड दिखाया ही नहीं है. इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें जिताना एक गलत मिसाल बन जाएगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…