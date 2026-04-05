वेब सीरीज 'चिरैया' में सुहागरात वाला सीन करने पर रोने लगा था एक्टर, बीच में रोकनी पड़ी थी शूटिंग

Chiraiya Suhagrat Scene Shooting: वेब सीरीज 'चिरैया' काफी पसंद की जा रही है. इस वेब सीरीज में काम करने वाला एक एक्टर शूटिंग के दौरान इमोशनल हो गया था.

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर इन दिनों एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की वेब सीरीज 'चिरैया' (Chiraiya) काफी चर्चा हो रही है. इस वेब सीरीज में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो लोगों के दिल को छू रहे हैं. वेब सीरीज 'चिरैया' में मैरिटल रेप और पितृसत्ता जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है. इस वेब सीरीज में काम करने वाले एक्टर सिद्धार्थ शॉ (Siddharth Shaw) ने ऐसा किरदार निभाया है कि लोग उनसे नफरत करने लगे हैं. उन्होंने सुहागरात के एक सीन के दौरान इतनी हिसंक रूप दिखाया है कि उनकी आलोचना हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ शॉ इस सीन को करने के दौरान इमोशनल हो गए थे. इस वेब सीरीज नजर आई एक्ट्रेस प्रसन्ना बिष्ट (Prasanna Bisht) ने सिद्धार्थ शॉ की इस बात के बारे में खुलासा किया है.

सिदार्थ शॉ को लेकर प्रसन्ना विष्ट ने किया ये खुलासा

वेब सीरीज 'चिरैया' में दिखाया जाता है कि अरुण (सिद्धार्थ शॉ) सुहागरात के दौरान अपनी पत्नी पूजा (प्रसन्ना बिष्ट) के साथ जबरदस्ती करता है. इस सीन को शूट करने में सिद्धार्थ शॉ इमोशनल हो गए थे. वेब सीरीज 'चिरैया' की एक्ट्रेस प्रसन्ना बिष्ट ने 'फिल्मीज्ञान' के साथ इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है. प्रसन्ना बिष्ट ने बताया है कि सिद्धार्थ शॉ के लिए ये सीन करना इतना कठिन हो गया कि वह सेट पर ही रो पड़े. वेब सीरीज में हिंसक पति के किरदार में नजर आए सिद्धार्थ शॉ की रियल में हालत खराब हो गई थी और खुद को संभाल नहीं पाए और शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा. इसके बाद वह सामान्य हुए थे. प्रसन्ना बिष्ट ने आगे बताया कि सिद्धार्थ शॉ ने शूटिंग के दौरान उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा. उन्होंने बताया, 'हमने सीन को शूट करने से पहले रिहर्सल की थी. ये बिल्कुल किसी डांस कोरियोग्राफी की तरह था, जिसके स्टेप्स पहले से तय थे. हम दोनों एक-दूसरे को पांच साल से जानते हैं और काफी सहज थे. इस दर्दनाक सीन को शूट करने के लिए जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो सिद्धार्थ शॉ कांपने लगे. हमें इसके लिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा ताकि वह अच्छा फील करें. इसके बाद सीन शूट हुआ.'

सिदार्थ शॉ ने कही ये बात

सिदार्थ शॉ से पूछा गया कि इस सीन को करने के दौरान उनके मन में क्या चल रहा था? इस पर एक्टर ने कहा, 'मुझे सच में नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ था. काश मुझे पता होता. हम सब रिहर्सल कर चुके थे, हम दोस्त थे, फिर भी उस समय पर पहुंचकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया. एक इंसान के तौर पर ये काफी डरवना था. मैंने जब ये वेब सीरीज देखी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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