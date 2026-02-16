सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा की क्राइम-सस्पेंस फिल्म, कौन है असली कातिल? फिल्म का क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे हैरान

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देंगे. इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख आपके होश उड़ जाएंगे. इसकी कहानी आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी.

अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो शुरू से अंत तक आपको अपनी सीट से बांधे रखे और जिसका क्लाइमैक्स आपके पैरों तले जमीन खिसका दे, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा की यह फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच थ्रिलर है. करीब 1 घंटे 47 मिनट की यह फिल्म अपराध, रहस्य और सस्पेंस का एक ऐसा जाल बनाती है, जिसमें दर्शक खुद को खो देते हैं. हम बात कर रहें हैं साल 2017 की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक के बारे में.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जहां मशहूर लेखक विक्रम सेठी (सिद्धार्थ मल्होत्रा) अपनी पत्नी कैथरीन की मौत के बाद पुलिस से भाग रहा है. भागते-भागते वह माया (सोनाक्षी सिन्हा) के घर में चला जाता है. लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब उसी घर में माया के पति शेखर का शव मिलता है. पुलिस ऑफिसर देव वर्मा (अक्षय खन्ना) के सामने अब एक बड़ी चुनौती है. उसके पास दो संदिग्ध हैं और दो अलग-अलग कहानियां.

जहां एक तरफ विक्रम खुद को निर्दोष बताता है और कहता है कि माया उसे फंसा रही है. वहीं दूसरी तरफ माया दावा करती है कि विक्रम एक सनकी कातिल है, जो जबरन उसके घर में घुसा और उसके पति की हत्या कर दी. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक डरे हुए लेकिन संदिग्ध लेखक के रूप में बेहतरीन काम किया है, वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान से दर्शकों को अंत तक उलझाए रखा है. लेकिन इस फिल्म की असली जान अक्षय खन्ना हैं. एक ठंडे और तेज-तर्रार पुलिस ऑफिसर के रूप में उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है. उनके केस सुलझाने का अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता है.

क्लाइमैक्स देख थाम लेंगे दिल

'इत्तेफाक' की सबसे बड़ी ताकत इसका क्लाइमैक्स है. जब आपको लगता है कि आपने कातिल को पहचान लिया है, तभी निर्देशक अभय चोपड़ा एक ऐसा 'ट्विस्ट' लाते हैं जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है. फिल्म यह साबित करती है कि हर वह चीज जो इत्तेफाक लगती है, जरूरी नहीं कि वह इत्तेफाक ही हो. इस फिल्म में कोई फालतू गाना नहीं है. फिल्म बहुत लंबी नहीं है, इसलिए कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती. अगर आप 'अंधाधुन' या 'दृश्यम' जैसी फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह आपको जरूर पसंद आएगी. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

