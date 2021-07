Silsila SidNaaz Ka: बड़े पर्दे पर दिखेगा Sidharth Shukla- Shehnaaz Gill के बिग बॉस 13 का रोमांटिक सफर, देखें पोस्टर Silsila SidNaaz Ka: Sidharth Shukla And Shehnaaz Gill will show Their Bigg Boss 13 Journey in a film: सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जल्द ही बॉलीवुड फिल्म सिलसिला सिडनाज का में नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले ही सिडनाज की इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया गया है।