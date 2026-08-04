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Lock Upp 2: शिवांगी जोशी के फाइनलिस्ट बनने पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, फैंस ने खुलकर किया हर्षद चोपड़ा का सपोर्ट

'लॉक अप 2' में हर्षद चोपड़ा द्वारा खुद को कुर्बान कर शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनाने के बाद इंटरनेट पर घमासान मच गया है. शिवांगी सोशल मीडिया पर फाइनलिस्ट बनकर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 4, 2026 12:03 PM IST
Lock Upp 2: शिवांगी जोशी के फाइनलिस्ट बनने पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, फैंस ने खुलकर किया हर्षद चोपड़ा का सपोर्ट

फाइनलिस्ट बनने के बाद ट्रोल हो रहीं Shivangi Joshi

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों अपने दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ों की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है. शो के अंदर हर दिन कंटेस्टेंट्स की चालें दर्शकों को हैरान कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में शो में जो कुछ भी हुआ, उसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया है. शो के एक एपिसोड के दौरान हुए हाई-वोल्टेज ड्रामे ने फैंस, सेलेब्रिटीज और इंटरनेट यूजर्स को आमने-सामने ला खड़ा किया है.

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हर्षद चोपड़ा का बड़ा फैसला

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने अपने खास एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को सीधे तौर पर 'लॉक अप 2' से टर्मिनेट कर दिया. खेल के इस बड़े मोड़ पर अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया. हर्षद ने खुद को खतरे में डालते हुए अपनी जगह शिवांगी जोशी को शो का डायरेक्ट फाइनलिस्ट बना दिया और खुद से शो को अलविदा कह दिया. हर्षद का यह जेंटलमैन वाला कदम जहां उनके फैंस को बहुत पसंद आया, वहीं इसके परिणाम स्वरूप शिवांगी जोशी के लिए आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

जैसे ही यह एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, इंटरनेट पर मीम्स और कमेंट्स जमकर आने लगे. ट्विटर (एक्स) से लेकर इंस्टाग्राम तक, फैंस ने शिवांगी जोशी को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि शिवांगी ने खुद हर्षद को रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की और खैरात में मिली फाइनलिस्ट की पोजीशन को स्वीकार कर लिया.

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, ‘छी भाई, यह तो पूरी तरह से भीख में बनी हुई फाइनलिस्ट है.’ वहीं दूसरे यूजर ने आलोचना करते हुए कहा, ‘वह बस यही इंतजार कर रही थी कि हर्षद अपनी कुर्बानी दे और वह बाहर जाए. एक अन्य यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, खैरात की फाइनलिस्ट और लूजर टैग मुबारक हो शिवांगी जोशी.’

सेलेब्स ने भी किया ट्रोल

आम यूजर्स के अलावा कई जाने-माने टीवी सेलेब्रिटीज ने भी इस पूरे वाकये पर खुलकर अपनी राय रखी और शिवांगी को आड़े हाथों लिया. 'बिग बॉस 10' फेम और पॉपुलर क्रिटिक मनु पंजाबी ने एक वीडियो शेयर करते हुए तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि श्रेया कालरा के खिलाफ भले ही लोग नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हों, लेकिन वह कम से कम खुलकर अपने दुश्मनों पर वार तो करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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